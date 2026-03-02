Hành trình 30 năm The Adora kiến tạo dấu ấn về dịch vụ mến khách tại Việt Nam

Hơn ba thập kỷ qua, Dong Phuong Group không chỉ xây dựng những trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn; doanh nghiệp đã từng bước kiến tạo niềm tin và góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ mến khách tại Việt Nam.

Dong Phuong Group lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng (Ảnh: Dong Phuong Group).

Ba thập kỷ kiến tạo niềm tin

Từ những ngày đầu đặt nền móng vào năm 1996, Dong Phuong Group đã lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong quan niệm của doanh nghiệp, ngành yến tiệc không đơn thuần là cung cấp sảnh tiệc hay thực đơn.

Đó là ngành của những khoảnh khắc trọng đại - nơi một gia đình bắt đầu, nơi một doanh nghiệp công bố tầm nhìn, nơi những mối quan hệ được hình thành và ghi dấu.

Chính cách nhìn nhận đó đã tạo nên triết lý vận hành xuyên suốt của The Adora, đó là đặt chữ tín và giá trị dài lâu làm trung tâm.

Không gian hội nghị hiện đại, trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp (Ảnh: Dong Phuong Group).

Trong bối cảnh ngành dịch vụ yến tiệc ngày càng cạnh tranh, The Adora vẫn kiên định với định vị chất lượng cao, đầu tư đồng bộ vào không gian sảnh tiệc, ẩm thực, đội ngũ nhân sự và quy trình vận hành.

Mục tiêu không chỉ dừng ở sự hài lòng, mà hướng đến trải nghiệm trọn vẹn, nơi khách hàng có thể an tâm gửi gắm ngày trọng đại của mình.

Tri ân 30 năm niềm tin bằng những ưu đãi đặc biệt

Bước sang năm 2026 - cột mốc 30 năm, The Adora triển khai loạt chương trình ưu đãi và tri ân dành cho khách hàng như một lời cảm ơn sâu sắc đến sự đồng hành suốt thời gian qua. Các cặp đôi ký hợp đồng trong năm kỷ niệm sẽ nhận được những gói trang trí đặc biệt, thiết kế theo xu hướng mới nhất, giúp không gian tiệc cưới trở nên ấn tượng và cá nhân hóa.

Hệ thống sân khấu, ánh sáng phù hợp cho nhiều sự kiện chuyên nghiệp (Ảnh: Dong Phuong Group).

Song song đó là nhiều phiếu ưu đãi giá trị, có thể sử dụng cho các hạng mục dịch vụ trong tiệc cưới. Thay vì áp dụng giảm giá đơn thuần, The Adora tập trung gia tăng quyền lợi thực tế, giúp khách hàng chủ động nâng cấp trải nghiệm của mình.

Từ thực đơn, thức uống, trang trí đến các tiện ích bổ sung, mỗi cặp đôi đều có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu và phong cách riêng.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, các chương trình kỷ niệm 30 năm không chỉ mang ý nghĩa kích cầu thị trường đang khởi động sớm, mà còn là dịp để The Adora nhìn lại hành trình đã qua và tái khẳng định cam kết về chất lượng.

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng tính cá nhân hóa và trải nghiệm, ưu đãi không chỉ dừng ở con số, mà phải mang lại giá trị thực sự.

Không gian phòng tiệc bài trí hiện đại, sang trọng, ấm cúng (Ảnh: Dong Phuong Group).

Tiên phong chuyển đổi số

Bên cạnh việc đầu tư vào không gian và dịch vụ, năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của The Adora trong chuyển đổi số. Doanh nghiệp ra mắt ứng dụng kết nối The Adora, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng từ giai đoạn tư vấn đến sau sự kiện. Đây là bước đi tiên phong trong ngành yến tiệc - hội nghị, nơi công nghệ được tích hợp để tối ưu hóa quy trình và đảm bảo sự an tâm của khách hàng.

Việc đầu tư vào nền tảng số không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn: dịch vụ mến khách trong thời đại mới cần kết hợp hài hòa giữa cảm xúc con người và tiện ích công nghệ.

The Adora đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối bền vững, nơi khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều sự kiện khác nhau.

Trọn niềm tin cho hành trình phía trước

Nhìn lại chặng đường từ 1996 đến 2026, Dong Phuong Group đã xây dựng quy mô hệ thống và tạo dựng cả sự tin tưởng từ khách hàng qua nhiều thế hệ.

Đại diện Dong Phuong Group cho biết, có những gia đình từng tổ chức tiệc cưới tại The Adora nay quay lại tổ chức tiệc cưới cho con cái. Có những doanh nghiệp đồng hành từ những hội nghị đầu tiên đến các sự kiện công bố chiến lược lớn.

Một góc không gian sang trọng, với ánh sáng ấm áp, cách bố trí bàn ghế tinh tế (Ảnh: Dong Phuong Group).

Thị trường hội nghị - tiệc cưới năm 2026 không chỉ khởi động sớm mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về chất lượng cạnh tranh. Khi khách hàng ngày càng ưu tiên trải nghiệm và giá trị lâu dài, cuộc đua của ngành không còn nằm ở mức giá thấp nhất mà ở năng lực nâng cao chuẩn mực dịch vụ và tối ưu giá trị hợp đồng.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của những thương hiệu có nền tảng vững chắc như The Adora góp phần định hình xu hướng phát triển chuyên nghiệp và bền vững cho toàn thị trường, nơi niềm tin và trải nghiệm khách hàng trở thành mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp.

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết về hệ thống 9 trung tâm cùng các chương trình ưu đãi đầu xuân của The Adora bằng cách tải ứng dụng The Adora trên nền tảng iOS hoặc Android để được cập nhật thông tin nhanh chóng và thuận tiện nhất.