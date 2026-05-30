Hành trình 25 năm bền bỉ nâng tiêu chuẩn chất lượng của Hanoimilk

Trong suốt nhiều năm qua, thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn hay tạo sức nóng bằng những chiến dịch truyền thông ồn ào, Hanoimilk tập trung đầu tư vào những nền tảng cốt lõi cho phát triển dài hạn: nhà máy, công nghệ, R&D, hệ thống quản trị và kiểm soát chất lượng.

Hanoimilk góp mặt tại Triển lãm Quốc tế Ngành Sữa & Sản phẩm Sữa 2026 với thông điệp “Không có lối tắt cho chất lượng” (Ảnh: Hanoimilk).

Đó cũng là lý do Hanoimilk lựa chọn thông điệp xuyên suốt tại Triển lãm Quốc tế Ngành Sữa và Sản phẩm Sữa 2026: “Không có lối tắt cho chất lượng”.

Bền bỉ nâng chuẩn thay vì đi đường ngắn

Trong bối cảnh ngành sữa Việt Nam ngày càng cạnh tranh mạnh về chất lượng, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất, Hanoimilk lựa chọn tập trung vào những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị bền vững.

Hanoimilk đang vận hành nhà máy hiện đại ứng dụng công nghệ và dây chuyền đồng bộ của Tetra Pak - Thụy Điển với công suất thiết kế lên tới 190 triệu lít mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và Halal, và đã nhiều năm bền bỉ, từng bước nâng cấp tiêu chuẩn hướng cấp độ tối ưu - là cấp độ tiệm cận các chuẩn quản trị tiên tiến và cao cấp trong ngành thực phẩm thế giới.

Song song với đầu tư công nghệ, Hanoimilk liên tục cải tiến hệ thống quản lý và vận hành sản xuất, nâng tiêu chuẩn quản trị và từng bước ứng dụng dữ liệu, AI vào kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn của sản phẩm.

Đằng sau những hệ thống đó là đội ngũ kỹ sư, QA, R&D và kỹ thuật viên vận hành đã làm việc trong nhiều năm để giữ chất lượng ổn định trong từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Hanoimilk tập trung nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm (Ảnh: Hanoimilk).

Đổi mới để phục vụ tốt hơn cho gia đình Việt

Bên cạnh năng lực sản xuất, Hanoimilk cũng đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Những nỗ lực đổi mới và sáng tạo đó đã được cộng đồng công nghiệp thực phẩm quốc tế ghi nhận khi Hanoimilk được Liên đoàn Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Quốc tế (IUFoST) trao tặng Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm Toàn cầu cho hạng mục Đổi mới Công nghệ và Sáng tạo tại Dublin, Ireland.

Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, đổi mới không phải để nhận giải thưởng. “Điều quan trọng nhất là làm sao tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình Việt Nam hiện đại”, đại diện Hanoimilk chia sẻ.

Niềm tin người tiêu dùng là kết quả của sự bền bỉ

Sau Covid-19, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng thật, độ an toàn và sự minh bạch trong các sản phẩm thực phẩm. Đó cũng là giai đoạn Hanoimilk dần được thị trường ghi nhận rõ hơn. Theo thông tin từ doanh nghiệp, doanh số của Hanoimilk đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2020-2024.

Tại Triển lãm Quốc tế Ngành Sữa và Sản phẩm Sữa 2026, nhiều khách tham quan bày tỏ sự bất ngờ khi trực tiếp tìm hiểu mức độ đầu tư của Hanoimilk vào hệ thống sản xuất, công nghệ và kiểm soát chất lượng.

Gian hàng Hanoimilk nhận được nhiều sự quan tâm của khách tham quan triển lãm (Ảnh: Hanoimilk).

Khách hàng có cơ hội được trải nghiệm nhiều dòng sản phẩm khác nhau của Hanoimilk (Ảnh: Hanoimilk).

Không gian triển lãm năm nay được phát triển theo ý tưởng: The Hanoimilk Standard (Tiêu chuẩn của Hanoimilk).

Tại đây, khách tham quan không chỉ dùng thử sản phẩm mà còn được tìm hiểu sâu hơn về cách Hanoimilk xây dựng chất lượng phía sau thương hiệu: từ nguyên liệu, công nghệ, R&D cho tới hệ thống quản trị và cải tiến liên tục.

“Sau hơn hai thập kỷ hiện diện trên thị trường, Hanoimilk đang cho thấy hình ảnh của một thương hiệu trưởng thành hơn, tiêu chuẩn hơn và bền bỉ hơn sau nhiều năm theo đuổi con đường chất lượng.

Với Hanoimilk, chất lượng thật sự phải được người tiêu dùng tự cảm nhận sau nhiều năm sử dụng sản phẩm, đó cũng là cách niềm tin được xây dựng bền vững nhất”, đại diện Hanoimilk nhấn mạnh.