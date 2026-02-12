Hành trình 20 năm đưa ống thép Việt chinh phục chuẩn ANSI C 80.3

Khi nội địa hóa đi cùng sứ mệnh phụng sự xã hội

Trong bối cảnh Chính phủ liên tục đẩy mạnh nội địa hóa gắn với xuất khẩu tạo ra niềm tự hào dân tộc và giá trị kinh tế, Cát Vạn Lợi đã hiện thực hóa lời kêu gọi này bằng hành trình 20 năm đầy kiên định.

“Chúng tôi hiểu rằng, lợi nhuận không phải là đích đến duy nhất; giá trị cốt lõi nằm ở việc tạo ra các sản phẩm “Made by Vietnam” đủ tầm thay thế hàng nhập khẩu, từ đó đóng góp thiết thực cho xã hội và tạo giá trị bền vững”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Nhà máy sản xuất vật tư cơ điện Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed (Mỹ) (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Với hành trình kiên định 20 năm nội địa hóa, đây không chỉ là sự khẳng định dấu ấn phát triển của Cát Vạn Lợi qua hai thập kỷ, mà còn là lời cam kết của một thế hệ doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chinh phục những đỉnh cao công nghệ để góp phần phụng sự đất nước.

Ống thép EMT: Chuẩn mực ANSI C 80.3 và UL Listed - UL 797

Giữa hàng trăm nghìn sản phẩm vật tư cơ điện, ống thép luồn dây điện EMT của Cát Vạn Lợi là minh chứng cho việc làm chủ công nghệ. Đây không chỉ là vật tư thông thường mà còn là giải pháp bảo vệ tối ưu, đáp ứng những tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe trên toàn cầu.

Đạt chuẩn ANSI C 80.3 (Mỹ): Được kiểm chứng bởi Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert), đảm bảo độ chính xác về kích thước, độ dày lớp mạ và khả năng chịu lực cơ học. Điều này giúp hệ thống điện luôn an toàn trước các tác động vật lý mạnh tại công trường.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn ANSI C 80.3 & UL 797 (Hoa Kỳ) (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Chứng nhận UL Listed - UL 797: Đây là "bảo chứng vàng" từ Underwriters Laboratories (Mỹ) - tổ chức đánh giá an toàn điện uy tín trên thế giới. Việc đạt được UL Listed khẳng định ống EMT Cát Vạn Lợi có khả năng chống cháy vượt trội, ngăn ngừa nguy cơ chập cháy và phát tán khói độc khi xảy ra sự cố.

Bền bỉ vượt thời gian: Với lớp mạ kẽm bảo vệ vững chắc, ống EMT Cát Vạn Lợi chống lại sự ăn mòn của môi trường, đảm bảo tuổi thọ công trình lên đến hàng chục năm, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho chủ đầu tư.

Giấy chứng nhận ANSI C 80.3 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

“Tại Cát Vạn Lợi, chúng tôi không xem tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu ngắn hạn, mà là nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn. Thực tế, nhiều sự cố kỹ thuật bắt nguồn từ việc lựa chọn vật liệu chưa được kiểm chứng đầy đủ. Vì vậy, việc sử dụng ống thép đạt chuẩn ANSI C 80.3 và UL 797 từ đầu là một trong những cách kiểm soát rủi ro toàn diện”, đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Hành trình của Cát Vạn Lợi là một bài học về sự bền bỉ. Thay vì tập trung vào yếu tố giá thành để cạnh tranh ngắn hạn, Cát Vạn Lợi chọn đầu tư vào chất lượng để mang lại giá trị dài hạn.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi (Ảnh: Cát Vạn Lợi).

Ở góc độ chủ đầu tư và nhà thầu, việc lựa chọn sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật, mang lại lợi thế rõ rệt trong công tác hoàn thiện hồ sơ năng lực và nghiệm thu. Đây là con đường cộng đồng doanh nghiệp hướng tới: Làm thật - Chuẩn thật - Bền bỉ theo đuổi chuẩn mực.

“Cát Vạn Lợi vươn ra thế giới không bằng những lời hứa, mà bằng những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần đó đến các doanh nghiệp trẻ hãy cùng chung tay, hưởng ứng lời kêu gọi nội địa hóa, ưu tiên vật tư Việt chất lượng cao để cùng nhau xây dựng một Việt Nam tự lực - tự chủ - tự cường”, đại diện thương hiệu nói.

