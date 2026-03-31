Hàng trăm xe máy điện được Panasonic và đại lý tặng khách hàng dịp Tết

Hơn 257 phần quà giá trị trao tay khách hàng may mắn trên toàn quốc

Dịp Tết 2026, Panasonic đã triển khai chương trình “Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” tại hệ thống đại lý trên toàn quốc (theo danh sách đại lý tham gia chương trình), thay lời tri ân chân thành gửi tới hàng triệu khách hàng Việt.

Diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến 16/2/2026, chương trình mang đến cơ hội sở hữu xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin - dành cho khách hàng mua các sản phẩm Panasonic chính hãng, theo quy định của chương trình.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ưu đãi được Panasonic triển khai thường niên, với mục tiêu gia tăng trải nghiệm mua sắm và mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Để đảm bảo tính xác thực và khách quan, quy trình tìm kiếm khách hàng trúng thưởng được thực hiện minh bạch tại các đại lý. Trong đó, một số điểm bán đã triển khai hình thức bốc thăm trực tiếp, thu hút sự theo dõi của đông đảo khách hàng.

Tính trên phạm vi toàn quốc, 257 khách hàng may mắn đã được trao tận tay những chiếc xe máy điện và trở thành chủ nhân của phần thưởng hấp dẫn từ chương trình. Trong không khí diễn ra sôi nổi, sự kiện trao giải ghi nhận nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa niềm vui bất ngờ tới người tiêu dùng trong dịp khởi đầu năm.

Khách hàng trúng thưởng trong chương trình “Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” (Ảnh: Panasonic).

Anh Võ Tuấn Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được phần quà tinh tế, chuẩn Nhật như thế này từ Panasonic. Xe máy điện vừa thiết thực, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Thực sự là tôi đã rất may mắn”.

Bên cạnh giá trị giải thưởng, cách thức tổ chức chương trình tại các điểm bán cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Anh Nguyễn Phúc Lưu (Đồng Nai) cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất là cách đại lý tổ chức quay số công khai. Mọi người đều có mặt, theo dõi trực tiếp. Tôi cảm thấy chương trình rõ ràng và minh bạch”.

Khách hàng có mặt và trực tiếp theo dõi buổi bốc thăm trúng thưởng chương trình (Ảnh: Panasonic).

Thắt chặt mối quan hệ hợp tác, nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Song hành cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Panasonic luôn chú trọng thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Sự gắn kết không chỉ dừng lại ở việc đào tạo sản phẩm hay nâng cấp chất lượng dịch vụ, mà còn hướng tới đồng hành tổ chức các chương trình ý nghĩa, nhằm tối ưu trải nghiệm cho khách hàng ngay tại điểm mua sắm.

Trong bối cảnh Việt Nam chủ trương phát triển các phương tiện giao thông thân thiện môi trường, việc lựa chọn xe máy điện làm phần quà tri ân đã minh chứng tinh thần "sống xanh" và định hướng phát triển bền vững mà Panasonic luôn kiên trì theo đuổi.

Thông qua chương trình, Panasonic một lần nữa khẳng định những giá trị cốt lõi của thương hiệu Nhật Bản. Đó là sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, sự hài hòa giữa thiết kế và công năng, cùng các công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Tất cả đều được phát triển dựa trên triết lý “vị nhân sinh” - lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi sản phẩm và mỗi chương trình đều hướng tới mục tiêu mang lại cuộc sống tiện nghi và khỏe mạnh hơn cho gia đình Việt.

Trong thời gian tới, Panasonic cho biết sẽ tiếp tục duy trì và triển khai thêm các hoạt động thiết thực cùng chương trình khuyến mại thường niên. Đây được xem như sợi dây kết nối bền chặt và là lời cảm ơn chân thành, gửi tới những khách hàng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng thương hiệu trên hành trình hoàn thiện chất lượng sống.

Đại diện Panasonic chia sẻ: “Tại Panasonic, chúng tôi luôn đề cao triết lý kinh doanh ‘lấy con người làm trung tâm’. Do vậy, đội ngũ luôn trân trọng sự hợp tác và đồng hành của các đối tác trên hành trình phát triển, để mang lại những giải pháp chuẩn Nhật và nhiều chương trình ý nghĩa tới người tiêu dùng.

Thông qua chương trình lần này, chúng tôi mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn, cũng như các đối tác của Panasonic”.

Ông Taka Fujino - Tổng giám đốc Công ty Panasonic Sales Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Panasonic).

Đồng quan điểm, đại diện đại lý Pico - bà Trần Hảo cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác cùng Panasonic nhiều năm và luôn đánh giá cao uy tín của thương hiệu. Không chỉ mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, Panasonic còn hỗ trợ đại lý sát sao trong các hoạt động thúc đẩy bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi tin rằng những giá trị mà Panasonic mang lại không chỉ dừng lại ở chương trình ưu đãi, mà sẽ là vai trò đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm”.

Với nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và triển khai các hoạt động thiết thực dành cho người tiêu dùng, Panasonic cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng các gia đình Việt trên hành trình xây dựng một cuộc sống tiện nghi và chất lượng hơn.

