Hàng loạt sếp lớn Eximbank xin thôi nhiệm vụ trước đại hội bất thường

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa phát đi thông báo về việc tiếp tục triển khai các nội dung quản trị và thay đổi nhân sự quan trọng thuộc Hội đồng quản trị.

Phía Eximbank cho biết, theo chương trình dự kiến đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank dự kiến tổ chức vào ngày 24/7 sẽ xem xét công tác nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của các ông: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định và sẽ trình các nội dung nhân sự liên quan để ĐHĐCĐ bất thường xem xét theo thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Huyền Trang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức và tiếp tục đồng hành cùng Eximbank trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, các chương trình chuyển đổi trọng tâm cũng như mục tiêu phát triển của Eximbank trong giai đoạn tiếp theo.

Phía Eximbank khẳng định, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và toàn hệ thống được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình trọng tâm của Eximbank đang được triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

Một chi nhánh của Eximbank (Ảnh: Vĩ Quang).

Không chỉ có những thay đổi ở Hội đồng quản trị, trước đó, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 phó tổng giám đốc trong ngày 25/5 đều theo nguyện vọng cá nhân.

Ba phó tổng giám đốc Eximbank đều là những nhân sự công tác lâu năm tại nhà băng này. Trong đó, ông Đào Hồng Châu và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ có thâm niên gần 30 năm làm việc tại Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh cũng giữ chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2018 đến nay.

Sau khi 3 lãnh đạo trên rời Ban điều hành, bộ máy điều hành của Eximbank sẽ còn lại 4 thành viên, gồm Quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, 2 Phó Tổng giám đốc là ông Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Hòa, cùng Kế toán trưởng là ông Lã Quang Trung.