Hàng loạt ngân hàng tăng xong vốn, có bên tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng

Ngày 25/12, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Ngân hàng này phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó thay đổi số lượng có quyền biểu quyết từ gần 5,4 tỷ cổ phiếu lên gần 7,8 tỷ cổ phiếu, chính thức tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên hơn 77.669 tỷ đồng.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, mã chứng khoán: SGB) cũng phát hành xong hơn 22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 6,5%. Qua đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng lên gần 361 triệu đơn vị; ngân hàng đồng thời tăng vốn điều lệ từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng hoàn tất tăng vốn trong tháng 12 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó ngày 23/12, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) cũng thông báo hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 38.594 tỷ đồng lên gần 50.053 tỷ đồng.

Ngân hàng này đã phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, gần 181 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, ngân hàng sẽ nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên hơn 5 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã chứng khoán: VBB) cũng vừa công bố kết quả đợt chào bán 271 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt chào bán kết thúc vào ngày 19/12, kết quả có gần 256 triệu cổ phiếu được phân phối cho 603 nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ phân phối 94,44%. Sau phát hành, vốn điều lệ VietBank được nâng lên gần 10.769 tỷ đồng.

Thực tế, xu hướng tăng vốn của các ngân hàng đã kéo dài trong những năm gần đây và ngày càng tăng tốc, nhằm đáp ứng các chỉ tiêu về an toàn tài chính, củng cố nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chuyên gia đánh giá tích cực về việc tăng vốn của hệ thống ngân hàng thời gian qua với 3 mục đích chính, gồm: củng cố bộ đệm vốn an toàn (CAR); có thêm nguồn lực để cấp vốn cho nền kinh tế; cải thiện các hệ số an toàn, tăng uy tín và xếp hạng tín nhiệm.

Mặt khác, dù đã phát triển tích cực trong những năm qua song nhiều ngân hàng Việt Nam vẫn còn hạn chế về năng lực tài chính so với các ngân hàng trong khu vực và thế giới. Do đó, chiến lược tăng vốn để nâng sức cạnh tranh của các ngân hàng là rất tích cực.

Chỉ trong tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đã “chạy nước rút” để kịp tăng vốn. Dù vậy, vẫn còn nhiều bên sẽ thực hiện tăng vốn trong năm sau. Chẳng hạn như NCB (mã chứng khoán: NVB) dự kiến phát hành thêm 1 tỷ cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 29.279 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2026.

Hay Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho năm 2026 thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua 2 phương án. Nếu hoàn thành, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng.