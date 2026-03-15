Hàng loạt ngân hàng rục rịch chia cổ tức và tăng vốn ngàn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó có kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Theo tài liệu, năm 2025 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 19.539 tỷ đồng. Từ nguồn lợi nhuận đạt được và phần lợi nhuận giữ lại trước đó, ngân hàng dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt.

Với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm khoảng 668 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 13%. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng so với hiện nay.

Trong bối cảnh mùa đại hội cổ đông năm 2026 đang diễn ra, nhiều ngân hàng cũng đồng loạt đưa ra kế hoạch tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Thêm ngân hàng muốn tăng vốn (Ảnh minh họa: DT).

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, VietinBank dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại của các năm trước. Nếu triển khai thành công, vốn điều lệ của ngân hàng có thể vượt mốc 105.000 tỷ đồng.

Tương tự, BIDV đã thông qua phương án tăng thêm hơn 21.600 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng tổng vốn lên gần 91.900 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 263 triệu cổ phiếu với giá 38.900 đồng/cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng.

Vietcombank cũng đang chuẩn bị kế hoạch chào bán tối đa 6,5% vốn cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức trong giai đoạn 2025-2026, với quy mô thương vụ ước tính lên tới 1,3-1,4 tỷ USD.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, nhiều nhà băng cũng đẩy mạnh tăng vốn. Chẳng hạn, SHB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Nam A Bank cũng công bố kế hoạch tăng vốn thêm hơn 5.431 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên khoảng 22.588 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức như phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu cho người lao động và chào bán riêng lẻ.