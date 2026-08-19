Hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán 2 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với loạt cá nhân và doanh nghiệp.

Trung tuần tháng 8, có 2 cá nhân bị xử phạt tiền liên quan đến giao dịch cổ phiếu VPI của Công ty cổ phần (CTCP) Phát triển Bất động sản Văn Phú.

Hai cá nhân là ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly bị phạt 1,5 tỷ đồng đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cùng với đó, hai cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 14/8.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VPI, với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, 16 cá nhân cùng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng. Song song, nhóm 16 cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 14/8.

Với doanh nghiệp, hàng loạt đơn vị bị nêu tên, chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Mới nhất ngày 17/8, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: HEJ) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng.

Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT. Doanh nghiệp cũng bị phạt 125 triệu đồng do ký hợp đồng thuê tài sản với CTCP Tập đoàn Onsen Fuji trong thời hạn 10 năm nhưng không có nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan. Theo UBCKNN, ông Nguyễn Hoàng Linh vừa là thành viên HĐQT của HEJ, vừa là cổ đông lớn của Onsen Fuji.

Thao túng cổ phiếu, hai người bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm “chơi” chứng khoán 2 năm (Ảnh: IT)

Cùng ngày, CTCP Điện nhẹ Viễn thông (mã chứng khoán: LTC) bị phạt tổng cộng 322,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu, gồm báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo thường niên, nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo tình hình quản trị công ty trong giai đoạn 2022-2026. Điện nhẹ Viễn thông cũng bị phạt 125 triệu đồng do có các giao dịch với tổ chức, cá nhân có liên quan nhưng không có nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 112,5 triệu đồng do không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

CTCP Xây lắp Hải Long cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định. Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo thường niên, nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo tình hình quản trị công ty trong giai đoạn 2022-2026.

Trước đó, hôm 14/8, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính, tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong thời gian 2022-2025.

Bên cạnh đó, Trung Nam cũng chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với một số báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính (BCTC), tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và kết quả chào bán trái phiếu.

Ngày 11/8, hai đơn vị cùng bị phạt 92,5 triệu đồng là CTCP Xây dựng điện VNECO 8 và CTCP Xây dựng số 2.