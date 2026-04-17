HAGL tham vọng 20.000 ha cà phê, mục tiêu lợi nhuận kỷ lục

Sáng 17/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Tại đây, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đã trực tiếp giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm, gồm nguồn lực tài chính cho mở rộng đầu tư, diễn biến giá cổ phiếu và khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cao trong năm nay.

Quý I lãi 1.300 tỷ đồng

Theo tài liệu trình đại hội, HAGL đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng trong năm 2026. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Chia sẻ tại đại hội, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết riêng quý I, công ty ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng lợi nhuận. Trong tổng kế hoạch hơn 4.200 tỷ đồng cả năm, khoảng một nửa dự kiến đến từ khoản lợi nhuận khác, chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng.

Ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Ảnh: BTC).

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng cho biết các mảng kinh doanh chủ lực tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận, gồm chuối, sầu riêng và dâu tằm.

Về kết quả năm trước, năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 7.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.240 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận có phần đóng góp từ việc được miễn, giảm lãi trái phiếu; nếu loại trừ yếu tố này, tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi thấp hơn.

Trong năm nay, doanh nghiệp chưa có kế hoạch chia cổ tức nhằm ưu tiên nguồn lực cho đầu tư. Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026, HĐQT dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu tại đại hội năm 2027.

HAGL lấy nguồn lực từ đâu để mở rộng đầu tư?

Về kế hoạch đầu tư năm 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến mở rộng sản xuất với việc trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Đồng thời, doanh nghiệp lên kế hoạch xây dựng 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu cùng một nhà máy chiết xuất cà phê, nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị.

Ở chiều ngược lại, HAGL không tiếp tục mở rộng diện tích chuối, duy trì quy mô khoảng 7.000 ha hiện hữu và cũng không đầu tư thêm hệ thống chăn nuôi heo.

Về chiến lược dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng diện tích cà phê lên khoảng 20.000 ha, qua đó tăng tỷ trọng đóng góp của ngành hàng này trong cơ cấu doanh thu. Lãnh đạo công ty cho biết các vườn cây hiện đã được mua bảo hiểm, giúp giảm thiểu rủi ro từ thiên tai và dịch bệnh.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông về nguồn lực tài chính, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL dự kiến huy động từ ba kênh chính. Thứ nhất là tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài. Thứ hai, doanh nghiệp hiện có khoảng 5.600 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để phục vụ đầu tư.

Bên cạnh đó, công ty cũng cân nhắc các phương án bổ sung vốn khác như chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đối với công ty con là Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, do Chứng khoán OCBS tư vấn, cũng như huy động thêm từ công ty mẹ.

Bầu Đức chia sẻ với cổ đông tại kỳ họp thường niên 2026

Mua cổ phiếu mà lỗ thì kêu ông Đức ra chửi

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hiện giao dịch quanh mức 17.000 đồng/cổ phiếu. Dù đã phục hồi so với vùng đáy, mức tăng này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của nhiều cổ đông.

Tại đại hội cổ đông, nhiều cổ đông lâu năm đã đặt câu hỏi về triển vọng cổ phiếu đối với Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức.

Trả lời chất vấn, ông Đức cho biết trong năm qua đã đăng ký mua hai đợt cổ phiếu, gồm 5 triệu và 4 triệu đơn vị, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới. Theo ông, biến động giá cổ phiếu HAG một phần chịu tác động từ diễn biến chung của thị trường.

Người đứng đầu HAGL cũng khuyến nghị cổ đông nên tiếp cận cổ phiếu theo hướng tích lũy dài hạn, với kỳ vọng tăng trưởng trong 1-2 năm tới gắn với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

“Cổ đông có thể mua tích lũy. Trong 1-2 năm tới, nếu đầu tư không hiệu quả thì cứ gặp tôi”, ông Đức nói, đồng thời cho biết trong các năm tới, nếu có nguồn lực, doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng để mua cổ phiếu quỹ.