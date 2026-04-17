HAGL hết bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục sau thập kỷ tái cấu trúc

Ghi nhận tại Báo cáo thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) ghi nhận có 54.129 cổ đông. Đây là con số cổ đông lớn so với mặt bằng các doanh nghiệp niêm yết hiện nay.

Về HAGL, những năm gần đây công ty ghi nhận nhiều điểm sáng khi có lãi nghìn tỷ đồng trở lại, xóa được lỗ lũy kế và trả được phần lớn nợ nần. Mới nhất, công ty của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (thành viên của Bộ Tài chính) giảm trừ tổng lãi vay còn lại lên tới 1.534 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu HAGL được giảm lãi. Hồi năm 2024, công ty của bầu Đức cũng đã được Eximbank miễn giảm hơn 1.400 tỷ đồng lãi vay, góp phần làm “đẹp số liệu” cho báo cáo của ông bầu.

Nhờ đó, tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) của tập đoàn đã giảm mạnh xuống còn 7.902 tỷ đồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đơn vị kiểm toán đã chính thức đưa ra nhận định: "Kiểm toán không còn nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn."

Tại Báo cáo thường niên mới công bố, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là bầu Đức chia sẻ: "HAGL đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn 30 năm phát triển. Đây là tiền đề để bước vào giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn mới và quyết tâm để hiện thực hóa tầm nhìn đó."

Lũy kế năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục kể từ khi công ty của bầu Đức đi vào hoạt động.

Con số này đánh dấu sự hồi sinh của HAGL, sau 10 năm chật vật trả nợ và xử lý lỗ lũy kế.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.202 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức trở lại từ năm 2027 bằng tiền mặt với tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên công ty chi trả cổ tức sau hơn một thập kỷ.