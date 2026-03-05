Hà Tĩnh bán trực tiếp gần 30kg vàng tinh khiết, giá hơn 142 tỷ đồng

Ngày 5/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đến 17h30 ngày 11/3.

Tang vật của một vụ buôn lậu vàng, được phát hiện tại khu vực biên giới Hà Tĩnh (Ảnh: Thế Mạnh).

Thời hạn đăng ký mua tài sản cũng đến 17h30 ngày 11/3 tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh (số 16A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen).

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tịch thu.

Theo vị này, tài sản được công khai giá bán trực tiếp, không tổ chức đấu giá. Vì thế, nếu có nhiều người cùng đăng ký mua, đơn vị sẽ bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản vào lúc 8h30 ngày 12/3.