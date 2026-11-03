10 tháng, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.791 vụ, xử lý 4.201 vụ vi phạm. Tổng tiền xử phạt hành chính hơn 66 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 15 tỷ đồng; trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 44 tỷ đồng.

Riêng từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan thương mại điện tử, phạt hành chính 497,6 triệu đồng. Một vụ việc trong số này bị xử phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm 147,18 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, vi phạm thương mại có xu hướng kết hợp giữa kinh doanh truyền thống và môi trường số. Hàng hóa được tập kết tại kho, điểm trung chuyển rồi phân phối qua nhiều kênh, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Hà Nội nâng cao trách nhiệm và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm của các cấp, ngành từ thành phố đến phường, xã (Ảnh: VGP).

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm không để không gian mạng trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường nhận diện rủi ro, phát hiện vi phạm trên mạng, kết hợp xác minh thực tế, truy tìm nguồn hàng và xử lý theo chuỗi.

Những tháng cuối năm, lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao; hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lĩnh vực liên quan đến an toàn thực phẩm, xăng dầu và những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng tiếp tục được đưa vào diện kiểm tra trọng điểm. Lực lượng chức năng cũng chủ động dự báo, nắm bắt diễn biến thị trường theo từng lĩnh vực, địa bàn; tập trung kiểm soát các khu vực trọng điểm, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa quy mô lớn và các điểm giao nhận, chuyển phát.

Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng tiếp tục được tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội tập trung kiểm tra hàng thiết yếu, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời tăng cường giám sát thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, xăng dầu, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cuối năm.

Đức Anh