Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giá cả và an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) sẽ siết chặt công tác quản lý, chủ động kiểm tra và xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Đội QLTT số 22 kiểm tra hàng hóa vi phạm tại Công ty TNHH Thực phẩm Trường Nam ở phường Phú Diễn (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Thành phố nhấn mạnh, yêu cầu ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2026.

Cơ quan QLTT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan truyền thông nhằm kịp thời cung cấp thông tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Các hoạt động kiểm tra sẽ tập trung tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; cùng với đó là kiểm soát vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không và tại các kho tập kết.

Công tác kiểm tra sẽ được lồng ghép với tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và tuân thủ các quy định mới, đồng thời triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường Tết gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các Đội QLTT cơ động tập trung kiểm tra các điểm tập kết, cơ sở sản xuất, nhập khẩu, xử lý các đối tượng vi phạm với số lượng hàng hóa, giá trị lớn, tính chất phức tạp, đặc biệt là các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng cấm (thuốc lá các loại, pháo nổ, khí N2O); thực phẩm thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong các dịp lễ, Tết: bánh, kẹo, dầu ăn, sữa, đường cát, thịt, bia, nước giải khát,..

Các đội cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể. Đội QLTT số 1: Chủ trì kiểm tra, xử lý kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; tập trung các trường hợp lợi dụng thương mại điện tử, công nghệ cao. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm soát chặt tại kho bãi, bến bãi, cửa hàng kinh doanh và trên các tuyến vận chuyển.

Đội QLTT số 14: Chủ công kiểm tra sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; phối hợp với doanh nghiệp chính hãng và các văn phòng luật để kiểm tra các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đội QLTT số 17: Tập trung kiểm tra hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm rượu bia, sữa và sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thực phẩm chức năng, dầu ăn, xăng dầu, khí hóa lỏng…

Thông qua hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng QLTT sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến cung, cầu, giá cả để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, góp phần bảo đảm ổn định thị trường những tháng cuối năm.

Nguyễn Síu