Ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố năm 2027. Văn bản xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý vi phạm và nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Triển khai chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 13/11, Sở Công Thương Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11228/KH-SCT do bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội ký, cụ thể hóa các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2027.

Hà Nội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát hiện, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ (Ảnh: Thu Hằng).

Theo kế hoạch số 435/KH-UBND, Sở Công Thương được giao chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung vào đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người tiêu dùng, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã công bố danh sách doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định. Việc công khai thông tin không chỉ góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường mà còn cảnh báo người dân, tăng trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo phân công tại Kế hoạch số 11228/KH-SCT, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm thực thi pháp luật, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến chất lượng, đo lường, giá cả, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các đơn vị chức năng thực hiện quy trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Không chỉ tập trung vào các phương thức kinh doanh truyền thống, Hà Nội còn chú trọng bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số, nơi các giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận và lừa đảo.

Với chủ đề “Công nghệ trách nhiệm - Tiếp cận công bằng - Tiêu dùng an tâm”, Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2027 hướng tới nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ của người dân khi tham gia giao dịch hàng hóa, dịch vụ.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận thương mại và lừa đảo trong giao dịch trực tuyến; đồng thời trang bị kỹ năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người dân trên địa bàn.

Đức Hưng