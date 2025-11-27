Hà Nội: Nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả cho lực lượng quản lý thị trường

Những con số này cho thấy tình hình vi phạm thương mại trên địa bàn Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt khi hoạt động mua bán trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử gia tăng.

Trong bối cảnh đó, ngày 26/11, tại Hà Đông, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội phối hợp Công ty Luật TNHH Thắng Phạm & Cộng sự tổ chức hội thảo tập huấn nhận diện hàng thật - hàng giả đối với nhóm sản phẩm của Unilever, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi trước mùa cao điểm cuối năm.

Chuyên gia của Unilever đã mô phỏng nhiều tình huống giúp công chức QLTT nhận diện nhanh hàng thật, hàng giả ngay tại hiện trường (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chi cục trưởng Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cập nhật kỹ năng nhận diện hàng giả trong bối cảnh thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi. Ông cho rằng hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng, do đó lực lượng QLTT phải liên tục nâng cao chuyên môn.

Lãnh đạo Chi cục cũng ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của Công ty Luật Thắng Phạm & Cộng sự trong việc hỗ trợ mẫu nhận diện, thông tin chuyên môn và đồng hành xử lý các vụ vi phạm liên quan đến nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu của Unilever.

Đại diện đơn vị phối hợp, ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Công ty Luật, cho biết chương trình hướng tới việc giúp lực lượng QLTT hiểu rõ dấu hiệu vi phạm, phương thức làm giả và cách thức nhận diện sản phẩm. Ông kỳ vọng hội thảo sẽ thiết lập kênh liên lạc trực tiếp, hiệu quả giữa doanh nghiệp và lực lượng QLTT, qua đó kịp thời chia sẻ thông tin để ngăn chặn hàng giả từ sớm.

Tại chương trình, chuyên gia của Unilever đã mô phỏng nhiều tình huống kiểm tra thực tế, giúp công chức QLTT rèn luyện kỹ năng quan sát và nhận diện nhanh ngay tại hiện trường. Buổi tập huấn góp phần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng thực thi trong bảo vệ thị trường.

Lãnh đạo Chi cục đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của lực lượng QLTT và sự đồng hành của doanh nghiệp. Trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa tăng mạnh dịp cuối năm, kiến thức và kỹ năng được trang bị từ hội thảo kỳ vọng giúp QLTT Hà Nội nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần xây dựng thị trường tiêu dùng an toàn, minh bạch.

Đức Nghĩa