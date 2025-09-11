GUTA Cafe trải nghiệm Loa X BIDV hỗ trợ chuyển khoản và quản lý tài chính

Giải pháp Loa X thông báo giao dịch tức thì tại các điểm bán mang đến sự thuận tiện, góp phần tối ưu việc quản lý tại GUTA, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bối cảnh nhu cầu thanh toán chuyển khoản ngày càng phổ biến.

Sự kiện lắp đặt Loa X BIDV thông báo chuyển khoản tại chuỗi cửa hàng GUTA Cafe (Ảnh: Loa X).

GUTA chọn Loa X BIDV để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với hệ thống hơn 120 cửa hàng trên toàn quốc, việc lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị loa báo chuyển khoản tại GUTA Cafe không chỉ dựa trên những tiêu chí cơ bản xuất phát từ nhu cầu thực tế tại các cửa hàng mà GUTA còn chú trọng đến uy tín đối tác, trải nghiệm khách hàng và khả năng tương thích, giúp doanh nghiệp tối ưu khâu quản lý trong quá trình vận hành.

Loa X mang đến trải nghiệm thanh toán chuyển khoản tiện lợi cho khách hàng (Ảnh: Loa X).

Sự kiện lắp đặt Loa X BIDV tại GUTA mang đến sự tiện lợi, giúp nhân viên GUTA có thể yên tâm nhận diện thanh toán ngay lập tức, tránh sai sót và rút ngắn thời gian phục vụ. Đồng thời Loa X cho phép loa tại các cửa hàng cùng liên kết vào một tài khoản BIDV giúp doanh nghiệp quản lý tập trung dòng tiền nhưng vẫn theo dõi tách biệt doanh thu từ các cửa hàng một cách dễ dàng trên ứng dụng.

Giải pháp chuyển đổi số cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh, tiểu thương tại Việt Nam



Không chỉ cung cấp bộ giải pháp cho doanh nghiệp, các chuỗi cửa hàng, Loa X còn tập trung cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh, tiểu thương tại Việt Nam. Với mục tiêu này, Loa X tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tự động hóa công việc thông qua bộ sản phẩm ứng dụng quản lý với các tính năng nổi bật như quản lý doanh thu, xem lịch sử giao dịch, tự động bán hàng... và loa thông báo chuyển khoản.

Loa X còn cung cấp cho khách hàng các lựa chọn tuân thủ theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Theo đó hộ kinh doanh, chủ cửa hàng có thể xuất hoá đơn cho mỗi giao dịch thanh toán chuyển khoản trực tiếp trên ứng dụng điện thoại mà không cần thông qua hệ thống máy bán hàng.

Sự hợp tác giữa Loa X, BIDV và GUTA mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho khách hàng, đồng thời là minh chứng cho xu hướng thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến và sự cần thiết của các giải pháp công nghệ giúp quản lý bán hàng hiệu quả hơn.