Grab Việt Nam tung chương trình thưởng lớn cho đối tác tài xế khắp cả nước

Các chương trình thưởng này sẽ giúp bác tài gia tăng thu nhập và có thêm động lực để vững tay lái trên đường, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động của nhiều thành phố. Việc bác tài hoạt động với hiệu suất cao cũng sẽ giúp Grab có số lượng tài xế phủ rộng khắp, đáp ứng nhu cầu đi lại và ăn uống mọi lúc, mọi nơi của người dân.

Trong giai đoạn từ ngày 24/4 đến ngày 4/5, các chương trình thưởng của Grab cụ thể như sau.

Dành cho đối tác tài xế 2 bánh: tùy theo từng tỉnh, thành phố, bác tài 2 bánh có thể nhận thưởng lên đến 300.000 đồng/ngày, giúp bác tài yên tâm hoạt động tích cực và yên tâm gắn bó với việc lái xe.

Dành cho đối tác tài xế 4 bánh: tùy theo khu vực hoạt động, bác tài GrabCar có thể nhận thưởng lên đến 12% doanh thu hàng ngày, từ đó duy trì hiệu suất tốt và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao trong dịp lễ, Grab có chương trình thưởng riêng cho bác tài mỗi khi đón khách - trả khách tại những điểm trung chuyển giao thông công cộng như sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương… (TPHCM) hoặc sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, ga Cát Linh - tuyến số 2A, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm… (Hà Nội).

Song song với mức thưởng cho đối tác tài xế sử dụng xe xăng, Grab vẫn tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ dành cho tất cả bác tài đang sử dụng xe máy điện tại TP Hà Nội và TPHCM, bao gồm cả đối tác mới và đối tác hiện tại.

Khi chọn chuyển đổi sang xe máy điện, mỗi bác tài ở Hà Nội có thể được hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng và lên đến 1 triệu đồng cho bác tài ở TPHCM. Hỗ trợ này không chỉ giúp đối tác tiết kiệm chi phí mà còn thêm tự tin để chuyển đổi sang xe điện.

Ngoài giai đoạn trên, các chương trình thưởng theo ngày và theo tuần cho đối tác tài xế toàn quốc vẫn được duy trì. Tiêu biểu như chương trình thưởng ngọc (điểm tích lũy) hàng ngày cho đối tác 2 bánh với mức thưởng lên tới 131.000 đồng/ngày và chương trình thưởng Chế độ tối ưu hóa - Turbo cho đối tác GrabCar với mức thưởng lên tới 4% doanh thu cuốc xe trên tổng thời gian hoạt động.

Sau các chương trình thưởng nêu trên, Grab sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình thưởng hấp dẫn khác để có thể tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho đối tác tài xế.