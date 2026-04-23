Grab bất ngờ tăng phí từ 28/4, người dùng phải trả thêm tiền

Theo thông báo mới nhất của ứng dụng gọi xe công nghệ Grab, từ ngày 28/4, doanh nghiệp này sẽ thực hiện điều chỉnh phí nền tảng và phí dịch vụ. Cụ thể, với dịch vụ GrabBike, phí nền tảng điều chỉnh ở mức 3.000 đồng/chuyến, tăng thêm 1.000 đồng so với trước.

Đối với các dịch vụ Grab 4 bánh (không bao gồm dịch vụ Grab Taxi), mức phí nền tảng sẽ từ 5.000 đồng đến 19.000 đồng tùy theo khu vực điểm đón và quãng đường di chuyển, tức tăng thêm 1.000-5.000 đồng/chuyến.

Ngoài ra, trong thông báo, Grab cho biết phí dịch vụ cộng thêm áp dụng đối với các dịch vụ GrabExpress với mức phí 4.000-11.000 đồng tùy vào loại hình dịch vụ mà người dùng lựa chọn. Với GrabFood và GrabMart, phí dịch vụ ở mức 4.000 hoặc 6.000 đồng, tùy mô hình hợp tác.

Trước đó, phí dịch vụ cộng thêm của GrabExpress ở mức 3.000-10.000 đồng. Với GrabFood và GrabMart, phí dịch vụ từng được áp dụng ở mức 3.000 hoặc 6.000 đồng/đơn.

Lý giải việc điều chỉnh phí, đại diện Grab cho biết việc này nhằm duy trì vận hành cho nền tảng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến kỹ thuật, tăng thêm nhiều tính năng.

Đồng thời đưa ra các chương trình ưu đãi và không ngừng nâng cao trải nghiệm dành cho người dùng và tài xế. Doanh nghiệp này cũng cho biết việc điều chỉnh phí giúp tăng nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ tài xế trên toàn quốc.

Phí nền tảng là khoản phí ứng dụng thu để duy trì và vận hành hệ thống, nâng cấp công nghệ, tính năng và dịch vụ.

Hiện ngoài phí nền tảng, mỗi chuyến xe khách hàng còn phải trả cước chuyến xe theo quãng đường và thời gian, cùng các khoản như phí cầu đường (nếu có), phụ phí giờ cao điểm, phí thời tiết hoặc phí điều chỉnh theo nhu cầu thị trường tùy từng thời điểm và dịch vụ...

Việc "ông lớn" gọi xe công nghệ Grab điều chỉnh phí diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực gọi xe ngày càng gia tăng, trong khi các ứng dụng liên tục mở rộng dịch vụ và tần suất khuyến mãi để giữ chân người dùng.