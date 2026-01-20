Gỡ “nút thắt” ESG bằng dữ liệu: Lời giải từ Tập đoàn SCG và công ty thành viên

Chuyển đổi số và dữ liệu: Lời giải cho bài toán ESG toàn chuỗi cung ứng

Khi chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc “xanh hóa” nội bộ, mà là khả năng kiểm soát và đồng bộ các tiêu chuẩn bền vững trên toàn hệ thống chuỗi cung ứng. Đồng thời, nếu thiếu đi sự minh bạch của dữ liệu, ESG sẽ chỉ dừng lại ở các báo cáo bề nổi, thiếu tính định lượng để so sánh hay cải thiện.

Nhận diện rõ thách thức này, tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức, tập đoàn SCG đã giới thiệu chiến lược “Tăng trưởng xanh toàn diện” (Inclusive Green Growth) với triết lý ESG 4 Plus, khẳng định mạnh mẽ rằng không một doanh nghiệp hay ngành hàng nào có thể đơn độc trên hành trình hướng đến phát triển bền vững.

Tập đoàn SCG khẳng định số hoá dữ liệu minh bạch là chìa khóa mở lối cho tăng trưởng xanh toàn diện (Ảnh: Tập đoàn SCG).

Tăng trưởng xanh không thể thực hiện đơn lẻ mà đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ dựa trên dòng chảy dữ liệu xuyên suốt. Theo SCG, chuyển đổi số chính là chìa khóa tạo ra ngôn ngữ chung kết nối doanh nghiệp đầu chuỗi với hệ sinh thái đối tác.

Khi dữ liệu được minh bạch hóa, mối quan hệ hợp tác trở nên công bằng hơn: thay vì áp đặt chỉ tiêu một chiều, doanh nghiệp lớn có cơ sở thực tế để hỗ trợ các nhà cung cấp nhỏ (SMEs) nhận diện chính xác “điểm nóng” gây lãng phí. Nhờ đó, ESG chuyển hóa từ các cam kết môi trường trừu tượng thành những quyết định quản trị cụ thể, được đo lường bằng những con số biết nói.

Từ dữ liệu đến hành động: Dấu ấn thực tiễn tại Nhựa Duy Tân

Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy quản trị ESG bằng dữ liệu của Tập đoàn SCG chính là câu chuyện chuyển đổi tại Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên mảng bao bì của tập đoàn. Không áp dụng các giải pháp rời rạc, Nhựa Duy Tân đã triển khai đồng bộ một hệ sinh thái số hóa, nơi công nghệ và kinh tế tuần hoàn bổ trợ lẫn nhau để tạo ra tác động thực tế.

Chủ động nguồn năng lượng sạch là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện mô hình nhà máy xanh (Ảnh: Tập đoàn SCG).

Quá trình này bắt đầu từ việc số hóa toàn diện quy trình ESG tại nhà máy, cho phép thu thập và giám sát theo thời gian thực các chỉ số trọng yếu như năng lượng, nguồn nước, chất thải và phát thải CO2.

Có dữ liệu nền tảng, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để phân tích sâu chuỗi vận hành, từ đó phát hiện sớm các bất thường nhằm giảm thiểu lỗi sản phẩm và dự báo chính xác nhu cầu nguyên liệu, tránh lãng phí tồn kho.

Trên nền tảng quản trị thông minh đó, mô hình kinh tế tuần hoàn của Nhựa Duy Tân được vận hành khép kín và hiệu quả. Quy trình “thu gom - tái chế - tái sản xuất” không chỉ dừng lại ở việc xử lý rác thải mà còn hướng tới tạo ra các sản phẩm nhựa tái chế chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu như Mỹ và châu Âu.

Bao bì thân thiện môi trường là tấm vé thông hành đưa hàng Việt vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU (Ảnh: Tập đoàn SCG).

Song song đó, tư duy dữ liệu còn đi sâu vào khâu R&D thông qua chiến lược tối ưu thiết kế. Ví dụ điển hình là nắp chai Maggi đã được thiết kế lại để giảm gần một nửa trọng lượng (từ 5,3g xuống 2,8g). Con số tưởng chừng nhỏ bé này lại mang ý nghĩa lớn khi giúp cắt giảm trực tiếp 3,95g CO2/sản phẩm, minh chứng cho việc ESG đi vào thực chất từ những chi tiết nhỏ nhất.

Có thể thấy, theo định hướng của tập đoàn SCG, ESG tại Nhựa Duy Tân không còn là một khái niệm trừu tượng mà là một hệ thống vận hành khoa học.

Mỗi cải tiến nhỏ trong thiết kế hay một sự điều chỉnh trong dây chuyền sản xuất dựa trên dữ liệu đều đóng góp trực tiếp vào mục tiêu bền vững chung. Đây chính là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi số đã đưa ESG từ chiến lược trên giấy trở thành năng lực cạnh tranh thực tế, có thể đo lường và nhân rộng.