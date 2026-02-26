Giữa người người mua lấy lộc, vợ chồng trẻ bán vàng cưới vì làm ăn thua lỗ

Từ 6h sáng ngày 26/2, vợ chồng anh A.T (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có mặt tại một cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy để chờ làm thủ tục bán vàng. Trong dòng người chủ yếu đến mua lấy may, vợ chồng anh là số ít khách chọn bán ra trong ngày vía Thần Tài.

Anh cho biết do việc làm ăn, đầu tư gần đây thua lỗ nên hai vợ chồng quyết định mang số vàng được mừng trong lễ cưới trước đó đi bán để xoay xở tài chính. Không tiết lộ cụ thể số lượng vàng, anh cho hay chọn bán vào ngày vía Thần Tài vì cho rằng đây là thời điểm nhu cầu cao, giá có thể nhỉnh hơn ngày thường.

Vía Thần Tài năm nay diễn ra ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, được xem như “ngày hội vàng” lớn nhất năm, ghi nhận sức mua tăng vọt và những hàng người nối dài trước các tiệm vàng ở Hà Nội và TPHCM.

Theo ghi nhận, dù lượng khách bán ra không nhiều bằng người mua vào, một số cửa hàng vẫn bố trí quầy giao dịch riêng để phục vụ nhu cầu hai chiều trong ngày cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các điểm bán trang sức tại Hà Nội, nhiều người xếp hàng từ tờ mờ sáng, thậm chí nửa đêm để mua vàng, bạc. Đến hơn 6h tại một điểm bán trên đường Cầu Giấy đã có hơn 100 khách xếp hàng chờ giao dịch.

Chị Nguyệt mua 1 chỉ vàng lấy may đầu năm trong ngày vía Thần Tài (Ảnh: Minh Huyền).

Không ít người giữ thói quen mua vàng đơn thuần để “lấy vía” đầu năm. Bà Trần Thị Nguyệt (phường Láng, Hà Nội) là một trong khoảng 10 khách có mặt sớm nhất tại cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy trong sáng 26/2. Bà cho biết đã duy trì thói quen mua vàng ngày vía Thần Tài gần 20 năm nay.

Kinh doanh gạo tại địa phương, năm nào bà Nguyệt cũng mua đúng 1 chỉ vàng với quan niệm lấy may đầu năm. "Tôi mua một chỉ vàng tượng trưng, không phải để đầu tư. Số vàng mua ngày vía Thần Tài tôi chưa bao giờ bán, coi như lộc đầu năm, mong cả năm buôn bán thuận lợi, suôn sẻ", bà nói.

Tương tự, chị Lương Minh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) xếp hàng từ hơn 3h để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm. Đây là năm thứ 2 chị mua vàng vào ngày vía Thần Tài.

Chị Minh cho biết năm ngoái do đến muộn nên phải chờ gần 2 tiếng mới tới lượt, vì vậy năm nay chị chủ động đi sớm hơn để tránh cảnh chen chúc. "Tôi chỉ mua một chỉ tượng trưng, coi như lấy lộc đầu năm. Không quan trọng giá lên xuống thế nào, quan trọng là cảm giác yên tâm và có niềm tin cho một năm mới thuận lợi hơn", chị nói.

Theo chị Minh, dù phải dậy từ sớm nhưng không khí xếp hàng khá trật tự, có khách hàng chủ động mang bút giấy để ghi số thứ tự cho người đến sớm để tránh chen chúc như mọi năm.

Bên cạnh khách mua lấy may đầu năm hoặc tích trữ, đầu tư, cũng có một số người tranh thủ mang vàng đi bán khi giá tăng cao.

Hơn 100 người xếp hàng mua vàng tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy sáng 26/2 (Ảnh: Minh Huyền).

Trong khi giá vàng neo ở mức cao, không ít người chuyển sang mua bạc trong ngày vía Thần Tài để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ quan niệm lấy may đầu năm.

Xếp hàng từ hơn 3h sáng tại một cửa hàng kinh doanh bạc trên đường Cầu Giấy, anh T.H. (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết tranh thủ đi sớm để mua bạc rồi kịp giờ làm. Tuy nhiên, đến nơi anh mới biết đã có hơn 20 người đứng chờ trước đó.

“Có người còn đến từ 1h sáng. Mọi năm tôi mua vàng lấy vía Thần Tài nhưng năm nay giá vàng tăng cao quá nên chuyển sang mua bạc. Chủ yếu là lấy may đầu năm chứ không đặt nặng chuyện đầu tư”, anh chia sẻ.

Theo ghi nhận, tại một số cửa hàng bạc ở Hà Nội, lượng khách trong sáng 26/2 tăng mạnh so với ngày thường, nhiều người lựa chọn bạc miếng với giá mềm hơn vàng nhưng vẫn mang ý nghĩa tượng trưng trong dịp đầu năm.