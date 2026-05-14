Giới chuyên gia bàn xu hướng giải quyết tranh chấp thương mại

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 từ ngày 25/5 đến 29/5 tại Hà Nội và TPHCM với chủ đề "Trọng tài & ADR: Vươn tầm cao mới". Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hoạt động thương mại, đầu tư và các giao dịch xuyên biên giới ngày càng gia tăng, kéo theo số lượng tranh chấp thương mại có xu hướng phức tạp hơn.

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) như trọng tài và hòa giải đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhờ tính linh hoạt, bảo mật và thời gian xử lý nhanh hơn so với tố tụng tại tòa án.

Nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư ngày càng gia tăng (Ảnh: VGP).

Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2026 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý, thể chế và thực tiễn trong giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế.

Sự kiện hướng tới thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ADR tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng trọng tài, hòa giải trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026, diễn đàn giải quyết tranh chấp quốc tế, diễn đàn đầu tư Việt Nam cùng các phiên thảo luận dành cho luật sư, doanh nghiệp và chuyên gia pháp chế.