Giao Hàng Nhanh ra mắt trung tâm trung chuyển được đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng

Trung tâm trung chuyển 1.000 tỷ đồng, nằm tại vị trí chiến lược

Sa bàn Trung tâm trung chuyển Hưng Yên của Giao Hàng Nhanh (Ảnh: Giao Hàng Nhanh).

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên được xây dựng trên tổng diện tích 85.500m², nằm trên trục giao thông huyết mạch QL5B - CT04 (Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái).

Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội với cảng biển lớn nhất miền Bắc và cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Với lợi thế về hạ tầng và khả năng liên kết vùng, trung tâm đóng vai trò là đầu mối trung chuyển quan trọng trong mạng lưới vận hành toàn quốc của GHN.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, trong đó các khu vực tiếp nhận, phân loại, đóng gói và lưu trữ được bố trí khoa học, tạo nên quy trình vận hành khép kín, liền mạch. Điều này giúp tối ưu hiệu suất xử lý đơn hàng và giảm thiểu thời gian luân chuyển trong toàn bộ chuỗi logistics.

Điểm nổi bật của Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên là hệ sinh thái công nghệ tiên tiến được tích hợp đồng bộ cho toàn bộ luồng hàng hóa. Trung tâm vận hành song song các hệ thống phân loại tự động cho hàng nhỏ - hàng vừa, cùng quy trình xử lý chuyên biệt dành cho hàng nặng trên 20 kg.

Hệ thống băng tải tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Giao Hàng Nhanh).

Hệ thống băng tải tự động được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với công suất xử lý lên đến 165.117 đơn hàng mỗi giờ, gấp 3 lần so với phương pháp thủ công truyền thống.

Điều này không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn giảm tối đa sai sót trong quá trình phân loại, đồng thời giúp tối ưu chi phí, nguồn lực, tốc độ giao nhận và tăng thêm quyền lợi trực tiếp cho khách hàng của GHN.

Hệ sinh thái công nghệ tự động, robot và AI đồng bộ

Các khu vực tiếp nhận, phân loại, đóng gói và lưu trữ được bố trí khoa học, tạo nên quy trình vận hành khép kín, liền mạch (Ảnh: Giao Hàng Nhanh).

Bên cạnh đó, GHN ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo và điều phối vận hành. Các công cụ dự báo phân tích lưu lượng hàng hóa theo từng kho, từng ca làm việc và năng lực nhân sự, giúp đưa ra cảnh báo sớm khi xuất hiện nguy cơ quá tải và hỗ trợ nhà quản lý chủ động điều chỉnh nguồn lực phù hợp.

Hệ thống Camera AI được triển khai xuyên suốt trung tâm, liên tục theo dõi các thao tác xử lý hàng hóa. Khi phát hiện các hành vi sai quy trình như đặt hàng không đúng vị trí hay di chuyển sai luồng, hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo. AI không chỉ giám sát mà còn học hỏi từ dữ liệu vận hành thực tế để đề xuất các phương án cải tiến, góp phần nâng cao độ an toàn và chất lượng dịch vụ.

Chu trình làm việc tối ưu hiệu suất xử lý đơn hàng và giảm thiểu thời gian luân chuyển trong toàn bộ chuỗi logistics (Ảnh: Giao Hàng Nhanh).

Bên cạnh đó, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên còn được trang bị robot thông minh thế hệ mới, bao gồm các robot AGV và AMR có khả năng tự điều hướng, tránh chướng ngại vật và tối ưu lộ trình di chuyển. Các robot hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực trong kho, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển nội bộ và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý đơn hàng.

Nâng chuẩn xử lý hàng nặng tại Việt Nam

GHN đã giảm 40% thời gian xử lý hàng nặng và nâng độ chính xác lên 99,7% (Ảnh: Giao Hàng Nhanh).

Không chỉ tập trung vào hàng nhỏ và vừa, Trung tâm Trung chuyển Hưng Yên còn được thiết kế để xử lý hiệu quả luồng hàng nặng trên 20kg, với công suất đạt 86.000 kiện mỗi ngày.

Đại diện GHN cho biết, nhờ hệ thống băng tải đa tầng và phần mềm quản lý trung tâm theo thời gian thực, GHN đã giảm 40% thời gian xử lý hàng nặng và nâng độ chính xác lên 99,7%.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn của GHN, góp phần nâng cao năng lực giao nhận, hỗ trợ hệ sinh thái thương mại điện tử và hàng nặng B2B phát triển bền vững, hiện thực hóa cam kết “Giao siêu nhanh - Giá siêu tốt” cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Được thành lập vào năm 2012 và được xây dựng trên ba trụ cột: Công nghệ - Quy trình - Mạng lưới, GHN hướng tới mục tiêu trở thành công ty logistics hàng đầu Đông Nam Á, mang đến dịch vụ giao nhanh với chi phí hợp lý cho hàng triệu khách hàng.

Trong hành trình hơn một thập kỷ qua, từ một start-up non trẻ GHN đã trở thành một trong những doanh nghiệp Việt thành công trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao hàng đến mọi miền tổ quốc. Đến thời điểm hiện tại, GHN tự tin có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn diện - “Thông minh hơn, nhanh hơn, với giá tốt hơn” dành cho khách hàng.

