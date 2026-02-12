Giao dịch trên ứng dụng VCB Digibank, cơ hội nhận tới 10 chỉ vàng dịp Tết

Cơ hội nhận quà lớn với thao tác quen thuộc

Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao, từ đó kéo theo lượng giao dịch trên nền tảng số tăng mạnh. Để gia tăng trải nghiệm khách hàng, biến mỗi thao tác trên ứng dụng ngân hàng thành một hoạt động thú vị, ngân hàng Vietcombank triển khai chương trình “Tết có Digi - Tết cực vui” trên ứng dụng VCB Digibank nhằm tri ân khách hàng.

Với các thao tác như kích hoạt ứng dụng lần đầu tiên đối với khách hàng mới, giới thiệu bạn bè sử dụng VCB Digibank, gửi tiết kiệm đầu năm... hoặc thực hiện các giao dịch quen thuộc như mua vé máy bay, đặt vé xem phim, thanh toán hóa đơn… khách hàng nhận ngay những lượt mở quà may mắn.

“Tết có Digi - Tết cực vui” với tổng giá trị quà tặng lên tới 3 tỷ đồng từ phiếu ưu đãi, 1,2 tỷ đồng tiền lì xì và 30 chỉ vàng cho 3 khách hàng may mắn nhất (Ảnh: Vietcombank).

Điểm nổi bật của chương trình là cơ cấu quà tặng trải dài trong suốt thời gian triển khai. Từ nay đến 28/2, khách hàng có cơ hội nhận hàng nghìn phiếu ưu đãi với tổng giá trị 3 tỷ đồng, áp dụng cho các dịch vụ như VNPAY-QR, taxi, vé máy bay, tàu xe, vé xem phim và mua sắm trên VnShop.

Trong giai đoạn 17/2-28/2, tổng giá trị tiền lì xì lên đến hơn 1,2 tỷ đồng, với mỗi lì xì trị giá 68.000 đồng hoặc 86.000 đồng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của người tham gia.

Từ 23/2 đến 28/2, chương trình dành tặng 30 chỉ vàng cho 3 khách hàng may mắn nhất. Việc đưa vàng vào cơ cấu quà tặng dịp đầu năm mang ý nghĩa rước lộc đầu năm, tạo thêm hứng khởi cho người dùng trong giai đoạn cao điểm Tết.

Toàn bộ quá trình tham gia chương trình đều được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, không yêu cầu thêm thao tác hay đăng ký phức tạp. “Tết có Digi - Tết cực vui” biến mỗi giao dịch hàng ngày thành lượt mở quà, giúp khách hàng khi dùng ứng dụng sẽ có thêm cơ hội nhận thưởng.

Giới thiệu bạn bè sử dụng VCB Digibank để nhận những lượt mở quà may mắn (Ảnh: Vietcombank).

VCB Digibank - nền tảng ngân hàng số tích hợp tiện ích đời sống

Bên cạnh các chương trình khuyến mại hấp dẫn, VCB Digibank được định hướng là nền tảng ngân hàng số tích hợp đa tiện ích phục vụ đời sống.

Người dùng có thể thực hiện thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, mua sắm, đặt VNPAY taxi, vé xem phim, vé tàu xe và nhiều dịch vụ đời sống khác ngay trên cùng một ứng dụng. Xu hướng tích hợp dịch vụ đời sống vào nền tảng ngân hàng số không chỉ gia tăng trải nghiệm người dùng mà còn góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt.

Chương trình “Tết có Digi - Tết cực vui” được xem như hoạt động tri ân khách hàng đầu năm, đồng thời khuyến khích người dùng trải nghiệm hệ sinh thái số trên VCB Digibank. Thông tin chi tiết về thể lệ và thời gian áp dụng được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.