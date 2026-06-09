Giảm 5% chỉ sau một phiên, vàng miếng SJC lùi về sát giá vàng thế giới

Phiên 8/6, vàng trong nước chứng kiến sự sụt giảm mạnh đến 5%. Hiện, giá vàng miếng đã lùi về mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng, giảm 6,4 triệu đồng mỗi lượng.

So với mức đỉnh lịch sử khoảng 191 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi đầu tháng 3, giá bán vàng miếng SJC hiện đã giảm hơn 47 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước mạnh hơn đáng kể so với thị trường thế giới, khiến chênh lệch giữa hai thị trường lần đầu về mức ngang nhau.

Giá vàng thế giới sáng nay niêm yết ở ngưỡng 4.331,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 5,4 triệu đồng/lượng.

Về ngắn hạn, vàng đã “gãy” vùng hỗ trợ. Trong một bản ghi chú được công bố hôm thứ Hai, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, đã nhấn mạnh thiệt hại đáng kể về mặt biểu đồ đối với vàng vào thứ Sáu sau khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Ông nói thêm rằng có nguy cơ giá vàng sẽ ở mức 4.000 USD/ounce trong tuần này nếu áp lực lạm phát gia tăng mạnh hơn dự kiến. Lần cuối cùng giá vàng giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày là vào tháng 9 năm 2023, sự sụt giảm này đã dẫn đến mức giảm thêm 5%.

Quan điểm của ông Fawad được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị cho báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư, với dự báo lạm phát lõi sẽ tăng 2,9% trong 12 tháng qua.

Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cũng có cái nhìn tiêu cực trong ngắn hạn đối với vàng, vì thị trường lao động ổn định và áp lực lạm phát gia tăng đang hỗ trợ lãi suất cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn.

“Hướng đi tương lai của vàng chủ yếu sẽ được quyết định bởi quỹ đạo chính sách tiền tệ của Mỹ, trừ khi xuất hiện những diễn biến địa chính trị đặc biệt làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực trên thị trường tài chính toàn cầu”, ông nói.

Bất chấp những rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn, triển vọng lạc quan của giới chuyên gia cho vàng trong trung hạn vẫn không thay đổi. Một số yếu tố hỗ trợ vẫn còn hiện hữu, đáng chú ý nhất là việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ và tăng cường mua vàng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Mặt khác, mức nợ toàn cầu cao, những thách thức về tài chính mà các nền kinh tế lớn đang phải đối mặt và sự bất ổn chính trị dai dẳng ở nhiều khu vực tiếp tục hỗ trợ chiến lược dài hạn cho kim loại quý này.

Đồng USD giảm nhẹ

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai nhưng vẫn dao động gần mức cao nhất trong gần hai tháng, sau khi Iran và Israel đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc hai bên tạm dừng các cuộc không kích đã thúc đẩy nhà đầu tư chuyển sang các đồng tiền khác vốn chịu áp lực trước đó.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 100,00.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.150 đồng.