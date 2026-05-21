Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm điện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng cao

Sáng 20/5, báo Pháp luật TPHCM tổ chức tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” với chủ đề "Tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả: Nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm người dùng".

Tại tọa đàm, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) - cho biết trong các ngày 12/5 đến 14/5, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố liên tiếp lập kỷ lục mới, cao nhất đạt 197,68 triệu kWh/ngày, tăng 10,6% so với đỉnh năm 2025. Công suất đỉnh Pmax đạt 9.471MW, phản ánh áp lực ngày càng lớn lên hệ thống điện đô thị này.

Đại diện EVNHCMC cho hay, ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô năm 2026. Trong đó, trọng tâm là rà soát, nâng cấp lưới điện; tăng cường dự báo phụ tải; đẩy mạnh vận động tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà; triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển phụ tải khỏi khung giờ cao điểm…

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, Đoàn Luật sư TPHCM, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV An Luật, nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện không còn là trách nhiệm riêng của ngành điện mà đòi hỏi sự chung tay từ doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và mỗi cá nhân trong xã hội.

Theo Luật sư Quỳnh Như, mặc dù khung pháp lý đã có, thực tế việc triển khai vẫn còn nhiều bất cập. Để chính sách tiết kiệm điện đi vào thực chất, Luật sư Quỳnh Như đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện tiết kiệm và bền vững, bao gồm hoàn thiện chế tài xử phạt; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ làm, dễ đo lường; hỗ trợ người dân trong việc thực thi tiết kiệm điện; phát huy vai trò nêu gương của cơ quan nhà nước.

Cụ thể, bà cho rằng cần hoàn thiện chế tài xử phạt theo hướng minh bạch, tăng tính răn đe và buộc đơn vị vi phạm khắc phục hệ thống quản lý năng lượng. Song song đó, công tác thanh tra, kiểm tra phải chuyển từ kiểm tra hồ sơ sang đánh giá thực tế, tập trung vào các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các đơn vị có mức tiêu thụ điện bất thường.

Bên cạnh giải pháp quản lý, việc tuyên truyền cần đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thấy hiệu quả cụ thể của việc tiết kiệm điện trong đời sống và sản xuất. Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ người dân thay đổi thói quen sử dụng điện thông qua ưu đãi kinh tế, tư vấn tiêu thụ điện và khuyến khích sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Luật sư Quỳnh Như khẳng định, cơ quan nhà nước cần đóng vai trò tiên phong trong thực hành tiết kiệm điện, từ công khai kế hoạch sử dụng điện, kiểm soát tiêu thụ điện định kỳ đến ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo và hạn chế chiếu sáng không cần thiết trong giờ cao điểm.