Giải pháp tăng trưởng cao: Xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, không bao che

Chiều 4/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi với báo chí về các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý I.

Giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Theo ông Nguyễn Đức Chi, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung điều hành, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Kế hoạch tăng trưởng cũng được cụ thể hóa theo từng quý và từng nhóm ngành để thuận lợi cho công tác theo dõi, đánh giá.

Trong quý I, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai sớm và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tuy nhiên, bối cảnh năm nay có nhiều yếu tố khó lường khi tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực biến động mạnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột và rủi ro địa chính trị tiềm ẩn. Những yếu tố này không thể dự báo đầy đủ khi xây dựng kế hoạch từ trước.

Trước thực tế đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương bắt tay vào công việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt. Mục tiêu là bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng quý I, qua đó tạo đà cho các quý còn lại trong năm.

Về nhóm giải pháp trọng tâm, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Song song với đó là nhiệm vụ giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối ngân sách, thương mại, năng lượng và an sinh xã hội. Chính phủ cũng xác định cần phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các động lực mới.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời các câu hỏi của báo chí tại họp báo (Ảnh: VGP).

Làm rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức theo kết luận thanh tra, bản án

Đối với nhiệm vụ giải ngân đầu tư công năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng ách tắc thủ tục hoặc thiếu vốn. Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực phải bám sát định hướng ưu tiên rõ ràng, tập trung cho các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án hạ tầng then chốt có vai trò dẫn dắt và tạo động lực tăng trưởng.

Liên quan đến các dự án tồn đọng, chậm triển khai trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết nguyên tắc xử lý là tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Việc xem xét phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức theo kết luận thanh tra hoặc bản án đã có hiệu lực; tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm và không để phát sinh vi phạm mới. Khi có cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền cho phép, các dự án sẽ được giải quyết dứt điểm đúng thẩm quyền.

Qua rà soát và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính phân loại các dự án thành những nhóm chính để có hướng xử lý phù hợp. Nhóm thứ nhất là các dự án cần cơ chế, chính sách đặc thù. Với nhóm này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, cho phép áp dụng giải pháp riêng nhằm tháo gỡ vướng mắc nhưng vẫn bảo đảm không làm phát sinh sai phạm mới.

Chủ trương xử lý phải được quy định, cụ thể hóa chặt chẽ, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi. Hiện một số dự án đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù và giao Chính phủ hướng dẫn triển khai chi tiết.

Nhóm thứ hai gồm các dự án có khó khăn, vướng mắc nhưng thuộc thẩm quyền địa phương. Đối với nhóm này, địa phương được yêu cầu chủ động xử lý theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, Chính phủ đã rà soát, nhận diện các bất cập trong hệ thống pháp luật và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch, đất đai và các luật có liên quan, qua đó tạo hành lang pháp lý mới để dự án sớm được tiếp tục triển khai.

Trong quá trình tổng hợp và tháo gỡ vướng mắc, Ban Chỉ đạo 751 tiếp tục tham mưu ban hành các công điện, nghị quyết theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Bộ Tài chính cũng xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi riêng nhằm cập nhật, báo cáo kịp thời tiến độ xử lý từng dự án, bảo đảm minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đã đề ra.