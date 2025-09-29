Giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn xanh từ ACB

Cơ hội cho mọi doanh nghiệp

Tính đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng xanh cả nước đạt khoảng 680.000 tỷ đồng, chiếm hơn 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Con số này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời phản ánh dư địa lớn để mọi doanh nghiệp tham gia vào dòng chảy này.

Điểm nhấn quan trọng là khung pháp lý ngày càng rõ ràng. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu phát triển tín dụng xanh là trọng tâm chiến lược.

Tháng 7, Chính phủ tiếp tục ban hành Danh mục phân loại xanh quốc gia, dựa trên chuẩn mực quốc tế, mở ra hành lang thống nhất để doanh nghiệp dễ dàng chứng minh tính “xanh” của dự án.

Bước đi này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư và ngân hàng, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để SME tiếp cận nguồn vốn bền vững.

Nhiều ngân hàng có chiến lược ưu tiên tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh xanh (Ảnh: ACB).

Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng của biến đổi khí hậu và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nhu cầu về tài chính xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc.

Các doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, xuất xứ và khí thải. Như vậy, vốn xanh vừa là công cụ tài chính, vừa là tấm vé giúp doanh nghiệp đứng vững tại thị trường lớn.

Ở vai trò cung cấp tín dụng, ngân hàng được kỳ vọng thúc đẩy xu hướng này, thông qua các sản phẩm tài chính xanh như tín dụng ưu đãi cho dự án năng lượng tái tạo, phát hành trái phiếu xanh, tài trợ chuỗi cung ứng bền vững và xây dựng danh mục tín dụng có trách nhiệm với môi trường.

Trong dòng chảy đó, ACB hiện thực hóa nhu cầu này bằng các gói tín dụng cụ thể. Với quy mô hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ đồng, ngân hàng đưa ra ưu đãi vay vốn chuyên biệt, đồng thời thiết kế cơ chế cho vay linh hoạt hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Ngô Tấn Long - Phó tổng Giám đốc ACB - chia sẻ: “Chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững. Về lâu dài, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nguồn vốn xanh theo chiến lược ESG của ACB”.

Làm sao để tiếp cận tín dụng xanh?

Khi hành lang pháp lý đã rõ ràng, doanh nghiệp có thể chủ động bước vào cuộc chơi xanh bằng những cải tiến vừa tầm, từ nâng cấp dây chuyền tiết kiệm năng lượng, đầu tư xử lý nước thải đến áp dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. Nhưng để biến nỗ lực ấy thành vốn thực tế, họ cần một đối tác tài chính đủ năng lực và cam kết đồng hành.

Đáp ứng trọn vẹn cho vai trò này, ACB trở thành điểm tựa cho nhiều SME trong giai đoạn hiện nay. Ngân hàng đã công bố khung tài chính bền vững - một bộ chuẩn được xây dựng dựa trên thông lệ quốc tế, xác định rõ các lĩnh vực xanh và xã hội được ưu tiên tài trợ. Với khung này, ACB không chỉ cho doanh nghiệp một nguồn vốn, mà còn tạo ra sự chắc chắn trong thẩm định, giúp doanh nghiệp an tâm hơn khi lập kế hoạch đầu tư.

ACB đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng xanh và phát triển bền vững với giải pháp tài chính toàn diện (Ảnh: ACB).

Trên nền tảng đó, ACB triển khai gói “Đẩy tín dụng xanh - Bật nhanh tăng trưởng” dành cho cả doanh nghiệp lớn và SME. Gói vốn này nổi bật với lãi suất ưu đãi, thời hạn ưu đãi lên tới 60 tháng, cùng chính sách miễn hoặc giảm phí trả nợ trước hạn.

Danh mục hỗ trợ đa dạng từ năng lượng tái tạo, công trình xanh, giao thông vận tải sạch, quản lý nước, xử lý chất thải, cho tới các dự án xã hội như doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đây là minh chứng cho chiến lược kết hợp tín dụng xanh và tín dụng xã hội của ACB, bảo đảm cơ hội thực sự mở rộng đến mọi đối tượng.

ACB còn cung cấp một hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản trị bền vững. Các nền tảng số như QR Pay, SmartPOS, Open API giúp tối ưu dòng tiền, minh bạch hóa hoạt động tài chính - yếu tố ngày càng quyết định trong đánh giá ESG của đối tác và nhà nhập khẩu. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn và nâng cấp toàn bộ hệ thống vận hành để tiệm cận chuẩn quốc tế.

Với giải pháp tài chính xanh toàn diện gắn liền cùng khung ESG, ACB mở ra cơ hội để SME tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và đầu tư công nghệ.

Trong bối cảnh tín dụng xanh là một trong những điểm sáng trong triển khai ESG tại Việt Nam, giải pháp của ACB biến vốn xanh thành lợi thế vàng cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung về tăng trưởng xanh, đóng góp cho cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Ghi nhận cho nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững, ACB vừa nhận hai danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo” (sản phẩm ONE - GEN AI - Trợ lý ảo thông minh cho khách hàng doanh nghiệp) tại Giải thưởng ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025.

Giải thưởng này do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các cơ quan chuyên ngành tổ chức hàng năm, nhằm vinh danh các tổ chức tín dụng có những đóng góp vượt trội trong việc phát triển ngành ngân hàng tại Việt Nam.