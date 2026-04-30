Giải mã quyết định UAE rời OPEC sau 60 năm gắn bó

Ngày 1/5, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và liên minh mở rộng OPEC+.

Đây không phải là một quyết định bốc đồng hay cú bẻ lái bất ngờ. Theo giới chức và các chuyên gia phân tích tài chính quốc tế, động thái này là kết quả của một quá trình "thai nghén" nhiều năm, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy kinh doanh, cấu trúc kinh tế và chiến lược dài hạn của quốc gia vùng Vịnh.

Khi một "ông lớn" nắm giữ công suất khai thác khổng lồ quyết định từ bỏ quyền lực định giá chung để chơi theo luật riêng, giới đầu tư buộc phải đặt câu hỏi: Đâu là nguyên nhân thực sự?

Việc giải mã những tính toán phía sau quyết định này sẽ cho thấy một bức tranh hoàn toàn mới về trật tự hàng hóa toàn cầu trong thập kỷ tới.

UAE chính thức rời OPEC từ 1/5, chấm dứt gần 60 năm gắn bó (Ảnh: KO).

OPEC không còn vừa với tham vọng UAE

Để hiểu lý do cốt lõi khiến UAE dứt áo ra đi, cần nhìn vào bài toán hiệu quả sử dụng vốn (ROI) của quốc gia này. Gia nhập OPEC từ năm 1967, UAE cùng các cường quốc như Saudi Arabia và Kuwait đóng góp vào khu vực cung cấp tới 30% sản lượng dầu toàn cầu.

Trong suốt nhiều thập kỷ, cơ chế của OPEC và OPEC+ là thiết lập hạn ngạch sản xuất nhằm giữ ổn định giá dầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, hạn ngạch này dần trở thành một "chiếc áo bó" chật chội đối với tham vọng kinh tế của Abu Dhabi.

Hiện tại, UAE sở hữu công suất khai thác khoảng 4,8 triệu thùng/ngày. Kế hoạch chiến lược của họ là tiếp tục đổ những khoản đầu tư khổng lồ vào khâu khai thác thượng nguồn để nâng công suất lên mức 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Dưới góc độ kinh doanh, việc tiếp tục ở lại OPEC đồng nghĩa với việc UAE phải để trống một phần năng lực sản xuất đắt đỏ của mình chỉ để phục vụ mục tiêu điều tiết giá chung của khối.

Ông Ole Hansen, chuyên gia từ Saxo Bank, nhận định UAE đã "chớp thời cơ" để thoát khỏi sự kìm hãm này. Cùng với Saudi Arabia, UAE là một trong số ít thành viên có công suất dự phòng lớn. Nhưng thay vì dùng năng lực này để "điều tiết thị trường" như truyền thống, UAE giờ đây chọn hướng đi thực dụng hơn, đó là khai thác tối đa để gia tăng doanh thu và giành giật thị phần.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei khẳng định đây là "quyết định chính sách" độc lập, được đưa ra sau quá trình xem xét rất cẩn trọng. Sự tự chủ này cho phép UAE phản ứng đúng thời điểm, đúng tốc độ với các điều kiện thực tế của thị trường, thay vì bị trói buộc bởi các quyết định tập thể.

Khi rời đi, UAE có toàn quyền quyết định sản lượng, tự do khai thác tối đa để gia tăng doanh thu và giành lại thị phần trên bản đồ năng lượng toàn cầu (Ảnh: EME).

Chọn "điểm rơi" hoàn hảo giữa cơn bão cung cầu

Trong kinh doanh, chọn đúng thời điểm quyết định hơn một nửa thành công. Theo chuyên gia Michael Brown, điều bất ngờ không nằm ở bản chất quyết định rời đi của UAE, mà nằm ở chính thời điểm công bố.

Lãnh đạo UAE đã tính toán rất kỹ lưỡng để hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến giá dầu. Quan điểm của Abu Dhabi là thị trường hiện đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Dữ liệu tháng 3 cho thấy sản lượng của OPEC đã giảm mạnh xuống còn 20,79 triệu thùng/ngày sau khi gần 7,9 triệu thùng/ngày bị gián đoạn.

Cùng lúc đó, giá dầu thô đang neo ở mức rất cao. Dầu Brent giao dịch quanh mức 111-113 USD/thùng, trong khi dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu được ghi nhận ở mức hơn 10 triệu thùng/ngày. Việc bơm thêm dầu vào một thị trường đang "khát" sẽ không tạo ra cú sốc giảm giá cực đoan.

Bên cạnh đó, yếu tố logistics đang lấn át yếu tố sản xuất. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị kéo dài, việc eo biển Hormuz bị hạn chế vận chuyển khiến bài toán của thị trường hiện nay là khả năng giao hàng chứ không chỉ là năng lực sản xuất. Nút thắt này chính là "cửa sổ cơ hội" hoàn hảo để UAE linh hoạt hành động.

Chuyên gia Sahitya Chaturvedi đánh giá, với bối cảnh giá cả và nguồn cung hiện tại, thị trường có thể biến động mạnh trong ngắn hạn do yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, về dài hạn, việc có thêm nguồn cung tự do từ UAE sẽ giúp thị trường hấp thụ tốt hơn và trở nên linh hoạt hơn.

UAE đã chọn cuối tháng 4/2026 để đưa ra tuyên bố, một thời điểm được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các dữ liệu thực tế của thị trường (Ảnh: INN).

Chạy đua khai thác trước khi dầu hết thời

Sâu xa hơn, quyết định rời OPEC phản ánh sự xoay trục trong cấu trúc tài chính của UAE. Khác với nhiều thành viên vẫn đang chật vật cân đối ngân sách dựa trên giá dầu, nền kinh tế UAE hiện được hậu thuẫn bởi các quỹ tài sản quốc gia có quy mô khổng lồ.

Sự thịnh vượng của nước này ngày nay gắn liền chặt chẽ với đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và hiệu quả từ các danh mục đầu tư quốc tế. Điều này khiến UAE không còn quá "mặn mà" với việc giữ giá dầu cao bằng mọi giá. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định của các thị trường bên ngoài và hiệu quả đầu tư tổng thể. Việc vượt trần hạn ngạch giúp UAE củng cố quan hệ thương mại với các khách hàng lớn như Trung Quốc.

Đây cũng là một cuộc "chạy đua với thời gian". Giới hoạch định chính sách tại Abu Dhabi hiểu rõ rằng kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch không kéo dài mãi mãi. Mục tiêu dài hạn của họ là khai thác và thương mại hóa tối đa trữ lượng dầu mỏ trước khi nhu cầu toàn cầu đạt đỉnh và bước vào chu kỳ suy giảm dài hạn.

Theo phân tích của ông William F. Wechsler, kịch bản rời đi đã được bàn thảo kín suốt nhiều năm. Nó cũng gắn liền với những rạn nứt về chiến lược kinh tế và cạnh tranh ảnh hưởng khu vực với Ả Rập Xê Út. Khi lợi ích quốc gia ngày càng xung đột với các thành viên trong khối, việc UAE chọn con đường độc lập là điều tất yếu.

Về dài hạn, UAE muốn khai thác tối đa trữ lượng trước khi nhu cầu dầu đạt đỉnh và bước vào chu kỳ suy giảm dài hạn (Ảnh: Cryptorank).

Tiền lệ từ Qatar hay các quốc gia như Angola, Ecuador cho thấy một khi đã rời OPEC, rất hiếm có đường quay lại. Nhưng UAE không phải một thành viên bình thường. Với quy mô và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu, sự rút lui của Abu Dhabi không chỉ là câu chuyện nội bộ, mà là phép thử trực tiếp đối với vai trò điều tiết thị trường của OPEC.

Khi một “ông lớn” chọn phá vỡ trần hạn ngạch để theo đuổi lợi ích riêng, cán cân quyền lực trên thị trường dầu mỏ bắt đầu dịch chuyển. Luật chơi cũ, dựa trên phối hợp và kỷ luật chung, đang nhường chỗ cho một giai đoạn mới, nơi mỗi quốc gia chủ động tối đa hóa lợi thế của mình.

UAE khẳng định vẫn hợp tác với các đối tác toàn cầu, nhưng theo cách linh hoạt hơn và ít ràng buộc hơn. Điều đó đồng nghĩa thị trường dầu từ nay sẽ vận hành trong trạng thái khó dự báo hơn, nơi giá cả không chỉ phản ánh cung - cầu, mà còn là kết quả của những quyết định chiến lược mang tính đơn phương ngày càng rõ nét.