Giải mã "ADN" của các siêu cổ phiếu và bài toán cho chứng khoán Việt

Tăng bằng vạn phần trăm và những cú "đổi đời" ngoạn mục

Đầu tháng 5 này, tờ Seoul Economic Daily gây sốt khi đưa tin cổ phiếu Hyosung Heavy Industries (Hàn Quốc) lập đỉnh lịch sử 4,64 triệu won, ghi nhận mức tăng kỷ lục 53.700% trong 6 năm nhờ làn sóng năng lượng phục vụ AI. Đà tăng "quái vật" này làm dậy sóng cộng đồng mạng với câu chuyện về một nhà đầu tư mua 30.000 cổ phiếu giá 261 triệu won trước khi ngồi tù, và lúc ra tù đã sở hữu khối tài sản kếch xù 105,21 tỷ won.

Không chỉ châu Á, các thị trường Âu - Mỹ cũng chứng kiến những "cỗ máy in tiền" tương tự.

Cổ phiếu Tesla (Mỹ) tăng hàng chục ngàn phần trăm từ khi IPO (2010). Với Elon Musk, nhờ Tesla, tài sản của ông đã tăng 825,1 tỷ USD (khoảng 5.936%) sau 10 năm, cán mốc 839 tỷ USD để vững vàng ở ngôi vị giàu nhất hành tinh và tiến sát danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên.

Câu chuyện tương tự với Rheinmetall (Đức), "quái vật" thị trường châu Âu gây chấn động với mức tăng 1.500 - 1.600% (gấp 16 lần) chỉ trong 5 năm.

Từ Á sang Âu - Mỹ, những cổ phiếu tăng bằng hàng ngàn, hàng vạn phần trăm không phải là hiếm. Vậy, một thị trường chứng khoán non trẻ như Việt Nam liệu có cơ hội này? Thực tế, sàn chứng khoán Việt Nam cũng đã từng chứng kiến không ít cổ phiếu tăng bằng lần đầy ngoạn mục.

Ở thời điểm hiện tại, cổ phiếu "họ" Vingroup, trong đó VIC luôn là tâm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam vì đà tăng không “mệt mỏi”. Khởi đầu năm 2025 với vùng giá khá thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu nhưng đóng cửa phiên giao dịch 19/5/2026, VIC dừng ở mức 225.100 đồng/cổ phiếu. Tính cả mức biến động sau chia tách, thị giá VIC đã tăng 204.900 đồng/đơn vị, tương đương 1.014% sau gần 1,5 năm giao dịch.

Đâu sẽ là những “siêu cổ phiếu”?

Điểm giống nhau giữa VIC, Tesla và Hyosung Heavy Industries là cả ba đều không tăng giá chỉ nhờ kết quả kinh doanh hiện tại, mà chủ yếu nhờ kỳ vọng rất lớn của thị trường vào tương lai.

Tesla từng bị hoài nghi suốt nhiều năm vì liên tục đốt tiền, định giá quá cao và biến động dữ dội. Nhưng rồi cổ phiếu này vẫn tăng hàng chục lần khi thị trường thấy rằng Tesla không chỉ là hãng xe điện mà là công ty công nghệ và AI của tương lai.

Hyosung Heavy cũng có hành trình tương tự. Cổ phiếu từng bị xem là doanh nghiệp công nghiệp truyền thống, nhưng sau đó tăng bùng nổ nhờ làn sóng AI và nhu cầu điện toàn cầu khiến thị trường định giá lại toàn bộ ngành hạ tầng năng lượng.

VIC hiện cũng đang đi theo một “câu chuyện lớn” như vậy: Xe điện, VinFast, hạ tầng, công nghệ, hệ sinh thái và tham vọng toàn cầu. Khi một cổ phiếu bước vào trạng thái được dẫn dắt bởi kỳ vọng tương lai thay vì chỉ lợi nhuận hiện tại, giá có thể tăng mạnh hơn rất nhiều so với các mô hình định giá thông thường.

Cần tạo môi trường bình đẳng, minh bạch cho “siêu cổ phiếu thực lực”

Trao đổi về vấn đề này, GS. TS. Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại thị trường Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện nay dường như chưa có công cụ nào để bảo vệ, thúc đẩy dù rằng các “siêu cổ phiếu thực lực” có đóng góp quan trọng cho cả thị trường chứng khoán (giúp nhà đầu tư gặt hái được lợi nhuận, góp phần vào đà tăng trưởng của VN-Index và thanh khoản thị trường) và nền kinh tế (cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, hiện đại, hợp xu hướng thời đại, công nghệ xanh…).

Ông Cường nhìn nhận, cơ quan quản lý không nên can thiệp vào giá cổ phiếu cao hay thấp. Điều quan trọng hơn cả là tiếp tục mạnh tay tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch và bình đẳng.

Khi cơ quan quản lý bảo vệ một sân chơi minh bạch, việc định giá đắt hay rẻ sẽ hoàn toàn do nội lực doanh nghiệp và dòng tiền lớn quyết định. Thực tế, không cần đợi đến lúc thị trường hoàn hảo, các định chế tài chính lớn đã luôn chủ động đi tìm "mã gen" tăng trưởng theo cách riêng của mình.

Tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức mới đây, một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư: Động thái liên tục gia tăng tỷ trọng nhóm cổ phiếu Vingroup (nổi bật là VIC và VHM) của quỹ Dragon Capital, ngay cả khi các mã này đang áp sát vùng đỉnh lịch sử.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực Chứng khoán tại Dragon Capital, khẳng định chiến lược của quỹ là tiếp cận thị trường với tinh thần "kịp thời" và "không thành kiến".

Dù từng chủ động đứng ngoài cuộc chơi tại Vinhomes và Vingroup suốt nhiều năm trước, quỹ DCDS của Dragon Capital đã quyết định giải ngân mạnh mẽ trở lại vào năm 2025. Ông Tuấn nhìn nhận đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng vượt bực trên 30% của quỹ DCDS trong năm vừa qua.

Trước những lo ngại cho rằng thị giá cổ phiếu "họ" Vin đã tạo đỉnh sau khi chứng kiến mức tăng 5–10 lần từ đáy, ông Tuấn thẳng thắn nhìn nhận góc nhìn này phần nào mang tính chủ quan. Nhiều nhà đầu tư vội vã đưa ra kết luận nhưng lại bỏ qua việc mổ xẻ các số liệu cốt lõi trong báo cáo tài chính hay báo cáo thường niên của doanh nghiệp.

Đi sâu vào số liệu thực tế để chứng minh cho luận điểm của mình, đại diện Dragon Capital đưa ra những dẫn chứng định lượng.

Nếu tính từ vùng giá đã điều chỉnh của giai đoạn 2018–2019, thị giá của Vingroup hiện tại thực chất chưa tăng đầy 5 lần trong vòng 7–8 năm qua. Đối với một doanh nghiệp luôn vận hành với cường độ cực cao và quyết liệt như Vingroup, mức tăng này không có gì là phi lý.

Ngoài ra, nhắc lại cột mốc lợi nhuận "vô tiền khoáng hậu" của Vinhomes, ông Tuấn cho rằng, lợi nhuận năm nay của Vinhomes vượt ngưỡng 2 tỷ USD là con số cực kỳ hiếm hoi mà rất ít doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam có thể chạm tới.

Để giúp các nhà đầu tư có một hệ quy chiếu rộng hơn, đại diện Dragon Capital đã dẫn chứng câu chuyện thần kỳ từ thị trường chứng khoán Hàn Quốc, nơi nhiều mã cổ phiếu đã bứt phá từ 25 đến 55 lần chỉ trong vòng 3 năm qua.

Tính đến cuối tháng 4, mã Hyosung Heavy Industries đã tăng vọt 5.459%; trong khi Hyundai Electric và SK Square cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 2.500%.

"Điều đó không có gì quá vô lý đối với một doanh nghiệp luôn làm việc hết tốc lực”, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn nhấn mạnh.