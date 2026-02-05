Giải bài toán chi phí vé máy bay với đặc quyền ưu đãi trong mùa Tết Nguyên đán

Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, bên cạnh việc cải thiện chất lượng các dịch vụ đi kèm, đã trở thành nguyên nhân thúc đẩy các hãng hàng không tăng trưởng kinh doanh và ghi nhận số lượng khách hàng gia tăng trong cả năm 2025.

Ngay từ thời điểm tháng 9 tháng 10 năm ngoái, thị trường hàng không Việt Nam đã sớm khởi động mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 với làn sóng đặt vé tăng cao từ người dân.

Chị Thúy Nga (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi thường dành khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch để đưa các con vào miền Nam thăm hỏi ông bà và họ hàng. Tuy nhiên, việc đi lại trong những ngày cao điểm Tết tương đối tốn kém do giá vé máy bay tăng cao. Vì vậy, tôi cũng phải tính toán cẩn thận cho kế hoạch di chuyển của cả nhà sao cho phù hợp về thời gian và tiết kiệm nhất”.

Nhiều người dân lựa chọn tối ưu chi phí vé máy bay trong dịp Tết Nguyên đán thông qua ưu đãi từ ngân hàng (Ảnh: PVcomBank).

Chị Nga sau đó đã tham gia chương trình ưu đãi “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) nhằm tối ưu chi phí đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Với ưu đãi hoàn tiền với tỷ lệ tối đa 15%, lên đến 5 triệu đồng dành cho các khách hàng là Hội viên Bông Sen Vàng mở thẻ tín dụng PVcomBank để thanh toán vé máy bay Vietnam Airlines, chương trình không chỉ mang đến những đặc quyền tài chính, mà còn giúp khách hàng dễ dàng tận hưởng trải nghiệm bay trọn vẹn, nâng cao chất lượng trên mỗi hành trình.

Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ tín dụng PVcomBank để thanh toán vé máy bay trực tuyến (Ảnh: PVcomBank).

Điểm nổi trội của chương trình nằm ở chính sách miễn chứng minh thu nhập dành cho các khách hàng lần đầu sở hữu thẻ tín dụng. Với hạn mức linh hoạt lên đến 1,5 tỷ đồng dựa trên phân hạng Bông Sen Vàng, thẻ tín dụng quốc tế PVcomBank trở thành một công cụ giao dịch tài chính giúp khách hàng tận hưởng đặc quyền bay trọn vẹn.

Cũng là một Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines, anh Đức Nhật (Khánh Hội, TPHCM) thường xuyên lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không để phục vụ công việc. Chia sẻ về chương trình đặc quyền của PVcomBank, anh Nhật cảm thấy khá hài lòng.

“Cuối năm là thời điểm tôi phải đi công tác liên tục nên việc mở thẻ tín dụng PVcomBank để thanh toán vé máy bay giúp tôi tiết kiệm hơn. Việc giao dịch cũng hết sức thuận tiện trên các nền tảng trực tuyến giúp tôi hoàn toàn thoải mái, yên tâm tập trung thời gian cho các công việc cá nhân”, nam hành khách chia sẻ.

Song song với chương trình đặc quyền “1 thẻ cho vạn trải nghiệm” mở ra những hành trình khám phá không giới hạn cho khách hàng, thẻ tín dụng PVcomBank cũng đồng hành cùng khách hàng trong các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, nghỉ dưỡng, thể thao, du lịch… trên các kênh thương mại điện tử, thương hiệu hàng đầu trên toàn quốc.