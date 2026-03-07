Giá xăng dầu tăng tới 15.000 đồng/lít chỉ trong 3 ngày: Hé lộ nguyên nhân

Giá xăng dầu trong nước chiều 7/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 3.780 đồng/lít, lên 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/kg lên 21.320 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Đặc biệt trong tuần này, giá các loại nhiên liệu đã được điều chỉnh tăng mạnh 2 phiên liên tiếp theo đà tăng của thế giới.

Trước đó, chiều ngày 5/3, xăng E5 RON 92 đã tăng 1.920 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít, dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.810 đồng/kg.

Lũy kế 2 kỳ điều hành liên tiếp trong 3 ngày qua, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 5.700 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 6.890 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít, dầu hỏa tăng 15.630 đồng/lít và dầu mazut tăng 5.640 đồng/kg.

Việc điều hành giá xăng dầu bất thường trong chiều 7/3 thay vì thứ Năm hàng tuần nhằm thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Theo đó cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Cơ quan điều hành cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 5/3 và kỳ điều hành ngày 7/3 là 109,7 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 20,8 USD/thùng); 116,2 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 24,2 USD/thùng); 180,9 USD/thùng dầu hỏa (tăng 48 USD/thùng); 153,5 USD/thùng dầu diesel (tăng 40,6 USD/thùng); 624,4 USD/tấn dầu mazut (tăng 133,4 USD/tấn).

Như vậy, xăng RON 92 tăng 23,4%, RON 95 tăng 26,3%, dầu hỏa tăng 36,1%, dầu diesel tăng 35,9% và dầu mazut tăng 27,2%. Mức tăng này đều vượt ngưỡng 7%, do đó việc điều hành giá xăng dầu ngay trong ngày 7/3 được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Trong 2 ngày 5-6/3, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz; một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ đã phải tạm dừng hoặc giảm công suất sản xuất.

Bên cạnh đó, một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan thực hiện biện pháp tạm ngừng hoặc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên cho nhu cầu trong nước; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

"Các yếu tố nêu trên khiến xăng dầu trên thế giới trở nên khan hiếm, giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tiếp tục tăng cao (trừ mặt hàng dầu hỏa sau khi tăng cao đột ngột vào ngày 4/3 thì đang có xu hướng giảm xuống)", cơ quan điều hành lý giải.

Cơ quan này cũng tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.