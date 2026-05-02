Giá xăng dầu biến động, xe điện bỗng dưng vụt thành ngôi sao sáng

Tại Sydney, Rosco Jewell từng quen với nhịp độ kinh doanh ảm đạm trên sàn giao dịch Amazing EV. Trung bình 2 tháng, ông mới bán được một chiếc xe điện cũ. Nhưng gió đã đổi chiều chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

Kể từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, tốc độ chốt đơn của doanh nhân này tăng vọt. Hiện tại, cứ 2 tuần lại có một chiếc xe điện đã qua sử dụng rời bãi.

"Rất khó tìm được xe điện cũ trong tầm giá 20.000-50.000 USD lúc này. Giá giao dịch cũng đã bị đẩy lên 10-15%, có nơi tới 20%", Jewell chia sẻ với Al Jazeera.

Câu chuyện tại đại lý của Jewell là lát cắt phản chiếu một sự dịch chuyển lớn trong tư duy tiêu dùng toàn cầu, nơi xe điện đang trở thành công cụ bảo vệ túi tiền của các hộ gia đình.

Tác động từ cuộc xung đột Iran đang bắt đầu lan tới thị trường ô tô khi ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn xe điện (EV) (Minh họa: EVLife).

Người dùng toàn cầu “chạy trốn” khỏi xe xăng

Khi eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu - liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, giá nhiên liệu đã phản ứng ngay lập tức. Đứng trước sự mong manh của chuỗi cung ứng, người tiêu dùng không còn nhìn nhận xe điện đơn thuần là phương tiện bảo vệ môi trường.

Theo dữ liệu từ Al Jazeera, nhu cầu đối với xe điện (EV) đã bật tăng mạnh mẽ tại hàng loạt quốc gia. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều ghi nhận doanh số phục hồi ấn tượng sau giai đoạn chững lại năm 2025.

Tại Trung Quốc, doanh số bán xe điện trong tháng 3 đã tăng vọt 82,6% so với tháng liền trước. Tại thị trường Mỹ, lượng xe điện giao đến tay khách hàng cũng vượt mốc 82.000 chiếc, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 20% so với tháng 2.

Làn sóng này lan rộng khắp các châu lục. Nhật Bản ghi nhận doanh số xe điện tăng gần gấp 3 lần, trong khi Hàn Quốc tăng 172%. Ở châu Âu, Pháp, Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Ngay tại Việt Nam, bức tranh tiêu dùng cũng đang thay đổi. Hãng xe điện nội địa VinFast công bố doanh số tháng 3 tăng tới 127% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh những chiếc xe điện len lỏi trên các tuyến phố Hà Nội phản ánh rõ nét xu hướng thắt chặt quản lý chi phí nhiên liệu của người dân.

Chuyên gia Euan Graham từ tổ chức năng lượng Ember nhận định, thế giới đang tìm kiếm giải pháp thay thế sau những biến động liên tiếp từ Nga - Ukraine đến Trung Đông. Trong thập niên 20 của thế kỷ 21, xe điện đang vươn lên trở thành một lựa chọn có sức cạnh tranh vượt trội.

Giá xăng biến động vì chiến sự khiến người dùng toàn cầu rời bỏ xe xăng (Ảnh: DP).

Bài toán chi phí và tâm lý "mua sự an tâm"

Đi sâu vào tâm lý người tiêu dùng, động lực cốt lõi thúc đẩy quyết định xuống tiền nằm ở sự dễ dự đoán của chi phí vận hành. Theo CarToq, khi so sánh giữa xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện, ưu điểm mang tính quyết định của EV lúc này là sự ổn định của hóa đơn năng lượng.

Giá điện có thể thay đổi, nhưng nó được điều tiết và hiếm khi tạo ra những biến động chớp nhoáng như giá xăng dầu. Tại Ấn Độ, quốc gia phải nhập khẩu tới hơn 85% nhu cầu dầu thô, sự nhạy cảm với giá nhiên liệu càng thể hiện rõ rệt.

Báo cáo của Tata Motors chỉ ra rằng, khoảng 20-30% nhu cầu xe điện tăng thêm trong tháng 3 xuất phát trực tiếp từ những lo ngại xoay quanh xung đột tại Tây Á. Hãng JSW MG Motor cũng ghi nhận lượng khách hàng quan tâm tăng 26% so với mức trung bình của hai tháng đầu năm.

Dù giá xăng trong nước chưa bị điều chỉnh do đang trong thời kỳ bầu cử, người dân đã bắt đầu "tính trước" rủi ro. Sự chênh lệch về chi phí tạo ra đòn bẩy tài chính lớn cho các hộ gia đình.

Một chiếc xe xăng tại Ấn Độ ngốn từ 7-9 rupee/km, trong khi sạc điện tại nhà rẻ hơn đáng kể. Điều này giúp những người di chuyển 1.000-1.500 km/tháng tiết kiệm một khoản ngân sách không nhỏ, biến EV thành "lá chắn" trước biến động giá.

Nỗi lo an ninh năng lượng cũng len lỏi vào từng quyết định mua sắm. Tại Australia, dù là cường quốc xuất khẩu than đá, nước này vẫn phải nhập khẩu khoảng 80% lượng xăng dầu. Thông tin dự trữ nhiên liệu quốc gia chỉ đủ dùng trong một tháng đã khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.

David Smitherman, CEO của EVDirect, cho biết lượng khách hàng tìm đến đại lý tăng đột biến vì họ muốn giành lại quyền kiểm soát chi phí đi lại. Tại Melbourne, một đại lý thậm chí bán được 7 chiếc Tesla chỉ trong một ngày thứ Bảy, làm cạn kiệt kho hàng từng có hơn 100 chiếc.

Sự chuyển dịch này mang lại hiệu quả kinh tế tức thì. Jarred, một công chức 27 tuổi tại Melbourne, chia sẻ anh chỉ mất khoảng 6,6 USD để sạc đầy xe tại nhà. Kể từ khi mua xe trước lúc căng thẳng nổ ra, bài toán chi phí nhiên liệu gần như bị loại bỏ khỏi danh sách bận tâm hàng tháng.

Xe điện không còn chỉ là lựa chọn “xanh” mà đang trở thành giải pháp kinh tế thực dụng cho hàng triệu người tiêu dùng trên toàn cầu (Minh họa: FC).

Dòng chảy tỷ USD định hình lại thương mại toàn cầu

Quyết định mua xe của hàng triệu cá nhân đang hợp lưu thành một dòng chảy tài chính khổng lồ, làm thay đổi bức tranh thương mại quốc tế. Theo dữ liệu từ Reuters, các nhà sản xuất công nghệ sạch của Trung Quốc đang ghi nhận doanh số kỷ lục khi dòng chảy dầu khí toàn cầu bị gián đoạn.

Tổ chức Ember cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc đạt 26 tỷ USD trong tháng 3. Con số này đánh dấu mức tăng 30% so với tháng 2 và tăng tới 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý nhất là "cơn sốt pin". Lần đầu tiên, doanh số xuất khẩu pin của Trung Quốc vượt mốc 10 tỷ USD trong một tháng, bỏ xa mức trung bình 7 tỷ USD/tháng của giai đoạn đầu năm 2025. Sự bùng nổ này đến từ nhu cầu khổng lồ đối với hệ thống lưu trữ điện và pin xe điện.

Châu Âu hiện dẫn đầu cuộc đua tích trữ năng lượng sạch, chiếm tới 43% tổng kim ngạch nhập khẩu pin từ Trung Quốc, tương đương 4,3 tỷ USD. Đức là quốc gia bạo chi nhất với 1,26 tỷ USD, theo sau là Mỹ. Các thị trường như Hà Lan, Việt Nam và Australia cũng đang tăng tốc nhập khẩu.

Bên cạnh pin, xuất khẩu xe điện nguyên chiếc của Trung Quốc trong quý đầu năm cũng thiết lập mức 21 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường Trung Đông sụt giảm mạnh do các cuộc không kích làm tê liệt vận tải, sự bùng nổ tại châu Âu và châu Á đã bù đắp hoàn toàn.

Xuất khẩu hệ thống điện mặt trời cũng tăng tốc, đạt 4,8 tỷ USD trong tháng 3. Khi nguồn cung dầu khí toàn cầu bị đe dọa, nhiều nền kinh tế mới nổi buộc phải hành động, ráo riết tìm đến các nguồn năng lượng tự chủ cao hơn để bảo vệ nền kinh tế nội địa.

Chiến sự Iran không chỉ làm gián đoạn thị trường dầu khí, mà còn vô tình thúc đẩy một làn sóng mới: tăng tốc chuyển dịch sang năng lượng sạch (Ảnh: Xpert Digital).

Trụ cột mới của thị trường tiêu dùng

Dưới tác động của bài toán kinh tế, thị hiếu của người tiêu dùng đối với xe điện cũng bước sang giai đoạn thực dụng hơn. Tại Ấn Độ, xe điện không còn bị đóng khung là sản phẩm "ngách" khi tỷ trọng trong tổng doanh số xe mới tăng lên 5,1% vào tháng 3.

Dù chi phí mua ban đầu vẫn cao, sự sụt giảm của giá pin toàn cầu đang giúp thu hẹp khoảng cách giá cả. Bên cạnh đó, các mô hình cho thuê pin và gói tài chính linh hoạt cũng tạo thêm đòn bẩy cho người mua.

Tuy nhiên, việc phổ cập xe điện vẫn vấp phải rào cản về hạ tầng trạm sạc và chính sách. Tại Australia, bang New South Wales tung gói 71 triệu USD lắp đặt trạm sạc vùng sâu vùng xa, nhưng chính phủ liên bang lại đang xem xét cắt giảm ưu đãi thuế.

Chuyên gia Charles Lester từ Benchmark Mineral Intelligence nhận định, xu hướng này phụ thuộc lớn vào giá nhiên liệu. Nếu giá xăng duy trì ở mức cao, người tiêu dùng chắc chắn sẽ tiếp tục coi xe điện là ưu tiên hàng đầu.

Từ Australia, Ấn Độ đến Việt Nam, làn sóng xe điện đang tăng tốc rõ rệt dưới tác động của những biến số địa chính trị. Khi những thùng dầu mỏ liên tục bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, sự bất định đã trở thành một trạng thái bình thường mới.

Trong bối cảnh đó, xe điện đã chính thức lột xác. Không chỉ là một lựa chọn để bảo vệ môi trường, những chiếc xe chạy pin đang trở thành một giải pháp kinh tế thực dụng, một lớp "bảo hiểm" tài chính vững chắc cho hàng triệu người dùng toàn cầu trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng.