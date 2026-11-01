Giá xăng dầu biến động mạnh, các "ông lớn" báo lãi đột biến

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 59.580 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (mã chứng khoán: GAS) đạt doanh thu hơn 39.708 tỷ đồng, tăng hơn 11%.

Đáng chú ý, lợi nhuận của cả hai doanh nghiệp đều tăng nhanh hơn doanh thu. Tại Lọc hóa dầu Bình Sơn, giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 45%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng từ 1.008 tỷ đồng lên 9.650 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2,9% lên 16,2%.

Với PV GAS, lợi nhuận gộp đạt gần 6.219 tỷ đồng, tăng gần 52% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 11,5% lên 15,7%.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Lọc hóa dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế hơn 8.968 tỷ đồng trong quý III, gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục của doanh nghiệp. Trong khi đó, PV GAS đạt lợi nhuận sau thuế gần 4.569 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm 2025.

Lý giải kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu thô tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá dầu Brent bình quân trong quý III đạt khoảng 97 USD/thùng, cao hơn 27,93 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô quý III tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Với PV GAS, doanh nghiệp cũng cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ diễn biến thuận lợi của giá dầu và sản lượng khí tiêu thụ. Giá dầu Brent bình quân trong quý đạt khoảng 97 USD/thùng, tăng 28 USD/thùng so với mức 69 USD/thùng cùng kỳ năm trước. Bên cạnh yếu tố giá, sản lượng kinh doanh khí khô và LNG trong quý tăng khoảng 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BSR đạt doanh thu thuần hơn 164.216 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 24.902 tỷ đồng, tăng gấp 11,6 lần so với cùng kỳ 2025. Với kết quả này, BSR đã vượt khoảng 11,5 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng đề ra cho cả năm chỉ sau 9 tháng.

Trong khi đó, Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần gần 120.977 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng hơn 32%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13.595 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 85% kế hoạch doanh thu và đạt khoảng 151% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh khí khô và LNG tiếp tục đóng góp lớn nhất cho doanh nghiệp với gần 68.804 tỷ đồng, tăng khoảng 51% so với cùng kỳ, chiếm gần 57% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Doanh thu bán LPG đạt hơn 46.066 tỷ đồng, tăng gần 3%. Ngược lại, doanh thu bán CNG (khí thiên nhiên nén) giảm khoảng 5%, còn gần 816 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt gần 120.135 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng đạt hơn 58.600 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và thuê tài chính ở mức gần 13.525 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 83.525 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 27.822 tỷ đồng.

Với Tổng công ty Khí Việt Nam, tổng tài sản tại ngày 30/9 đạt hơn 105.020 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng đạt hơn 50.800 tỷ đồng, chiếm khoảng 48% tổng tài sản.