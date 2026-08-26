Giá vé máy bay Tết đang hạ nhiệt?

Tuần trước, chị Thanh Hằng (ngụ TPHCM) kiểm tra giá vé cho gia đình 4 người (trong đó có 1 trẻ em) chặng TPHCM - Huế khứ hồi của Vietnam Airlines lên tới hơn 27 triệu đồng, khởi hành dịp Tết Nguyên đán 2027. Tới chiều 26/8, khi vào xem lại, chị quyết định chốt vé ngay vì giá chỉ còn 19,7 triệu đồng cho cả nhà.

"Thấy giá tốt, nhà tôi quyết định chốt vội dù công ty cả hai vợ chồng đều chưa có lịch nghỉ Tết", chị Hằng khoe.

Giá vé nhiều chặng Tết giảm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nhiều chặng bay Tết đã hạ nhiệt so với 5 ngày trước đó. Trên các ứng dụng đặt vé và đại lý, chặng bay nhộn nhịp nhất giữa TPHCM - Hà Nội khởi hành ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp) của Vietnam Airlines hôm 20/8 không dưới 5,8 triệu đồng/chiều nay chỉ còn 3,6 triệu đồng/chiều, giảm hơn 2 triệu đồng/chiều. Cùng chặng này, Vietjet chào giá từ 2,8 triệu đồng/chiều.

Chặng TPHCM - Quảng Ninh trước đó chỉ có một khung giờ bay của Sun PhuQuoc Airways ngày 4/2 với giá 3,7 triệu đồng/chiều, nay đã giảm còn 3,5 triệu đồng/chiều.

Chặng TPHCM - Đà Nẵng ghi nhận mức giá 2,3 triệu đồng/chiều với Vietjet, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways, trong khi trước đó ở mức từ 3,5 triệu đồng/chiều.

Ngay cả đường bay giữa TPHCM - Vinh, Thanh Hóa vốn nhu cầu đặt cao và tần suất chuyến ít hơn các đường bay khác, giá rẻ nhất còn 3,3 triệu đồng. Một số hãng giảm được thêm 200.000 đồng/chiều nhờ vừa được bổ sung thêm chuyến bay dịp Tết.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Quốc Nam).

Theo thông tin từ Vietjet, hãng mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027, phục vụ giai đoạn cao điểm từ 22/1/2027 đến 20/2/2027 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), gồm cả đường bay nội địa lẫn quốc tế.

Trên đường bay nội địa, Vietjet dự kiến cung cấp khoảng 2 triệu vé. Trước Tết, giá vé từ TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng... từ 890.000 đồng; các chặng từ TPHCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... từ 490.000 đồng (chưa gồm thuế, phí). Trên đường bay quốc tế, Vietjet mở bán khoảng 1,1 triệu vé, đồng thời tăng chuyến trên nhiều đường bay.

Trước Vietjet, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) thông tin sẽ cung ứng gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế dịp Tết Đinh Mùi 2027, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026. Đây là đợt mở bán đầu tiên cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng dịp Tết.

Trên mạng bay nội địa, lượng chỗ giữa Hà Nội và TPHCM dự kiến tăng 15,4%; TPHCM - Đà Nẵng tăng 7%; các chặng TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng từ 6% đến 13% so với Tết 2026.

Điều chỉnh slot tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất để tăng năng lực khai thác

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2027, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối slot (giờ cất/hạ cánh được cấp cho một chuyến bay) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Tại Cảng HKQT Nội Bài, tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay trong khung giờ từ 0h00 đến 5h59 (giờ Hà Nội) được điều chỉnh lên 37 chuyến/giờ. Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, khung giờ từ 6h00 đến 23h59 được điều chỉnh lên 46 chuyến/giờ; khung giờ từ 0h00 đến 5h59 lên 42 chuyến/giờ, trong cao điểm Tết.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết việc điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại hai cảng hàng không được triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm, trên cơ sở rà soát năng lực khai thác thực tế và tối ưu hóa khung giờ cao điểm. Giải pháp này nhằm nâng cao năng lực khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ hành khách trong dịp cao điểm lễ, Tết sắp tới.