Giá vé máy bay leo thang, làm sao để du lịch hè siêu tiết kiệm?

Vé máy bay bước vào chu kỳ tăng giá mới

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu bay trong năm 2026 dự kiến sẽ cao hơn khoảng 70% so với mức bình thường. Những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã gây xáo trộn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, buộc các hãng bay phải chuyển gánh nặng chi phí sang túi tiền của người tiêu dùng.

Ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA, cho rằng việc giá vé máy bay tăng là điều gần như không thể tránh khỏi khi chi phí đầu vào của các hãng hàng không leo thang.

Nguồn cung nhiên liệu máy bay trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn, buộc các hãng hàng không phải tăng giá vé và cắt giảm tần suất bay đúng vào giai đoạn nhu cầu du lịch cao điểm (Ảnh minh họa: Thairath).

Không chỉ giá vé cơ bản tăng, nhiều hãng hàng không quốc tế còn áp dụng hoặc nâng mức phụ phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, giá vé hạng phổ thông có thể tăng thêm hơn 200 USD chỉ vì khoản phụ phí này. Cùng lúc đó, phí hành lý ký gửi cũng đang được điều chỉnh tăng tại nhiều hãng bay.

Theo chuyên gia du lịch Katy Nastro của nền tảng săn vé Going, giá vé nội địa tại Mỹ hiện cao hơn khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá vé quốc tế tăng khoảng 7,5%.

Áp lực này xuất hiện đúng vào thời điểm nhu cầu đi lại bước vào mùa cao điểm, khiến nhiều gia đình buộc phải tính toán lại ngân sách cho kỳ nghỉ.

Người dân không hủy chuyến đi, nhưng thay đổi cách chi tiêu

Dù giá cả tăng cao, các khảo sát cho thấy phần lớn du khách vẫn không từ bỏ nhu cầu nghỉ dưỡng. Theo phân tích của Bank of America Institute, chỉ khoảng 10% người được khảo sát quyết định hủy hoàn toàn kế hoạch du lịch. Phần lớn còn lại lựa chọn điều chỉnh để phù hợp với khả năng tài chính.

Xu hướng phổ biến nhất là giảm số lượng chuyến đi trong năm, rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng hoặc lựa chọn các điểm đến gần hơn. Nhiều người cũng chủ động cắt giảm chi phí khách sạn, ăn uống và các khoản chi tiêu phát sinh trong chuyến đi.

Bức tranh du lịch hiện nay đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm thu nhập.

Theo báo cáo triển vọng du lịch hè của Bank of America, gần 40% các hộ gia đình có thu nhập thấp gần như không có kế hoạch du lịch trong mùa hè năm nay. Chi phí thực phẩm, nhiên liệu và sinh hoạt tăng khiến khoản ngân sách từng dành cho nghỉ dưỡng phải chuyển sang phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Trong khi đó, nhóm thu nhập trung bình và cao vẫn duy trì hoặc thậm chí gia tăng chi tiêu cho du lịch.

Điều này cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng chưa hề suy giảm, nhưng yếu tố chi phí đang đóng vai trò quyết định hơn bao giờ hết trong việc lựa chọn điểm đến và hình thức du lịch.

Muốn tiết kiệm, sự linh hoạt trở thành "vũ khí" quan trọng nhất

Trong bối cảnh giá vé liên tục biến động, các chuyên gia du lịch cho rằng yếu tố giúp tiết kiệm hiệu quả nhất hiện nay là sự linh hoạt.

Theo bà Katy Nastro, những chuyến bay có giá thấp thường xuất hiện vào giữa tuần. Ngược lại, các ngày đầu tuần hoặc cuối tuần thường có giá cao hơn đáng kể.

Việc theo dõi các công cụ cảnh báo giá cũng giúp du khách tiếp cận các chương trình giảm giá bất ngờ. Trong một số trường hợp, giá vé có thể thấp hơn tới 50% so với mức thông thường.

Ngoài giá vé, thời gian bay cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí phát sinh. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên những chuyến bay sáng sớm và bay thẳng nếu có thể.

Không chỉ giúp giảm nguy cơ chậm chuyến hoặc lỡ chuyến nối, lựa chọn này còn hạn chế các chi phí phát sinh liên quan đến đổi lịch trình, lưu trú ngoài kế hoạch hoặc mua vé thay thế. Một lợi ích khác là các chuyến bay sáng thường ít kín chỗ hơn, giúp hành khách dễ mang hành lý xách tay lên khoang thay vì phải trả thêm phí ký gửi.

Đối với những hành trình dài hoặc có nhiều điểm trung chuyển, bảo hiểm du lịch cũng được xem là công cụ bảo vệ ngân sách đáng cân nhắc. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý người mua cần đọc kỹ phạm vi bồi thường bởi không phải mọi trường hợp gián đoạn chuyến đi đều được bảo hiểm chi trả.

Du lịch hè đang được tái định hình bởi bài toán tài chính cá nhân (Ảnh: A,B).

Theo Yahoo Finance, mùa hè năm nay không phải là câu chuyện người dân ngừng đi du lịch, mà là cách họ thích nghi với một môi trường chi phí mới.

Nhiều người tận dụng điểm thưởng từ thẻ tín dụng, chương trình khách hàng thân thiết hoặc săn các gói khuyến mại để giảm chi phí. Đáng chú ý, gen Z là nhóm sử dụng các công cụ tài chính này nhiều nhất nhằm duy trì kế hoạch du lịch trong khi vẫn kiểm soát ngân sách.

Một xu hướng khác cũng đang nổi lên là tìm kiếm những hình thức nghỉ dưỡng có giá trị tốt hơn cho số tiền bỏ ra. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tổng chi phí của chuyến đi thay vì chỉ nhìn vào giá vé máy bay.

Theo đánh giá của IATA, áp lực nhiên liệu nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới giá vé trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa mùa du lịch hè đang bước sang một giai đoạn mới, nơi khả năng lập kế hoạch, săn ưu đãi và quản lý chi tiêu có thể quan trọng không kém việc lựa chọn điểm đến.