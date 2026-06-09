Giá vé máy bay hạ nhiệt

Những ngày qua, giá dầu thô liên tục hạ nhiệt. Nếu so với vùng đỉnh kỷ lục của giá dầu thô xấp xỉ 120 USD/thùng hồi quý I, giá dầu đã giảm khoảng 22%.

Dễ thở hơn với chi phí hàng không

Giá nhiên liệu hàng không Jet A1 cũng lùi sâu về khoảng 141 USD/thùng, giảm mạnh so với mốc 240 USD/thùng hồi tháng 4. Diễn biến tích cực của giá nhiên liệu góp phần giảm áp lực lên giá nhiên liệu hàng không và áp lực chi phí đối với các hãng hàng không, trong bối cảnh thị trường hàng không nội địa vào mùa cao điểm hè 2026.

Giá vé máy bay từ TPHCM tới Đà Nẵng đang được Vietnam Airlines mở bán khứ hồi vào khoảng 3,45 triệu đồng/khách (Ảnh: Vietnam Airlines).

Chị Hạnh Thảo (ngụ phường An Khánh, TPHCM) vừa đặt vé máy bay Vietnam Airlines cho cả gia đình chặng TPHCM - Hà Nội khởi hành trong tháng 7 với giá khoảng 4,5-4,8 triệu đồng/khứ hồi, giảm đáng kể so với mức trên 6-7 triệu đồng/khứ hồi giai đoạn trước.

Tại một số hãng hàng không khác, giá vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội cũng giảm đáng kể so với trước. Trên những đường bay du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn... hành khách vẫn có thể tìm thấy nhiều mức giá hợp lý ngay trong giai đoạn cao điểm. Các hãng còn triển khai chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch trong cao điểm hè.

Đơn cử, điểm đến Đà Nẵng - nơi đang diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày khai mạc 30/5 ước đạt 91.700 lượt, tăng 17,5% so với đêm khai mạc năm ngoái. Phân khúc lưu trú cao cấp tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn khi công suất phòng của khối 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 75%… Giá vé máy bay từ TPHCM và Hà Nội tới Đà Nẵng đang được Vietnam Airlines mở bán khứ hồi vào khoảng 3,45 triệu đồng/khách.

Kích cầu du lịch

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hướng tới đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Ngành du lịch đang xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14% GDP.

“Đây là những mục tiêu rất lớn, tạo áp lực nhưng cũng là động lực để doanh nghiệp và toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị và có giải pháp thúc đẩy thị trường trọng điểm”, ông Bình nói.

Trong các yếu tố cấu thành sản phẩm, dịch vụ du lịch, giá vé máy bay thường chiếm khoảng 40-60% chi phí giá tour (tùy chặng bay, lịch trình, điểm đến), khi giá vé máy bay biến động sẽ tác động tới chi phí giá tour.

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines cũng cho hay hãng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các đường bay nội địa như ưu đãi đặt vé sớm, khuyến mại theo ngày trong tuần, ưu đãi dành cho khách hàng mua vé qua ứng dụng và các chương trình giảm giá cho nhóm khách đi cùng nhau.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, thông tin khách gia đình vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách của công ty.

Ngoài các sản phẩm tour trọn gói, doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi như tặng vé vào khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Giá vé máy bay biến động có ảnh hưởng nhất định đến nhu cầu du lịch.

Với khách đi theo tour của các công ty lữ hành, mức tăng không quá lớn do các hãng hàng không vẫn có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nên giá tour không tăng nhiều.

Trong khi giá tour trọn gói của các công ty du lịch bớt áp lực về chi phí đầu vào nhờ giá vé máy bay hạ nhiệt, thì khách đặt dịch vụ tự túc lại “thở phào” khi giảm đáng kể chi phí hàng không. Từ đó, thúc đẩy nhu cầu đi du lịch mùa hè này.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Công ty Du lịch Việt, khuyến cáo khách có nhu cầu đi tour, đặt sản phẩm, dịch vụ du lịch nên đặt sớm để chủ động, nhiều lựa chọn và tránh giá tăng theo biến động của thị trường quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm hè 2026, tổng số chuyến bay dự kiến trung bình một ngày là 720 lượt chuyến đi và đến, tăng khoảng 15% so với lịch bay hiện tại.

Trong đó, tập trung tăng tại các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách. Cao điểm giai đoạn 1/7 tới 15/8, lịch bay tăng cao trung bình khoảng 730 lượt chuyến với khoảng 125.000 lượt hành khách.

Dù lượng khách tăng cao nhưng sân bay Tân Sơn Nhất không còn cảnh ùn tắc cục bộ giờ cao điểm như trước, sau khi nhà ga T3 đi vào hoạt động.

Với công suất thiết kế 20 triệu hành khách mỗi năm, nhà ga T3 giúp tăng tổng năng lực khai thác của sân bay, cùng với hai nhà ga hiện hữu là T1 và T2 tạo thêm dư địa phục vụ lượng khách cao trong các dịp lễ, Tết và mùa du lịch hè.