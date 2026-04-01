Giá vàng trong nước giảm, giá thế giới bất ngờ tăng hàng trăm USD

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với giá đóng cửa tuần trước, mặt hàng này đã "bốc hơi" 1,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với đà giảm trong nước, giá vàng thế giới bất ngờ bứt tốc. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao dịch tại mức 4.650 USD/ounce, tăng tới 170 USD so với phiên trước đó.

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, khởi nguồn từ những tín hiệu mới nhất từ Nhà Trắng. Những diễn biến này đã làm thay đổi đáng kể kỳ vọng của giới đầu tư về điểm nóng xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz.

Không chỉ vàng, hàng loạt tài sản khác cũng tăng "chóng mặt". Lo ngại nguồn cung chưa được giải tỏa đã đẩy giá dầu thô WTI tăng hơn 1,5% lên 104,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent bật tăng mạnh hơn 2,4% lên 115,5 USD/thùng.

Đồng thời, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đã chính thức vượt trở lại ngưỡng 100 điểm. Dòng tiền trú ẩn cũng ồ ạt chảy vào thị trường trái phiếu Mỹ, đẩy giá trái phiếu lên cao và kéo lợi suất giảm xuống.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn về chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch mà không cần mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz - một bước lùi so với lập trường cứng rắn trước đó. Ở bên kia chiến tuyến, Iran cũng đã có động thái hạ nhiệt khi cho khoảng 20 tàu đi qua khu vực này.

Những tín hiệu trên giúp giới đầu tư phần nào trút bỏ gánh nặng về một cuộc xung đột vượt tầm kiểm soát giữa Mỹ, Israel và Iran, qua đó tạo lực đẩy hỗ trợ vàng phục hồi sau nhịp điều chỉnh sâu.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đang hỗ trợ giá vàng tăng nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Vì vậy trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến chiến sự, giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và chỉ số USD.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng Trung ương có thể kiên nhẫn chờ đợi để đánh giá tác động của xung đột ở Trung Đông đối với nền kinh tế và lạm phát. Trước đó trong tháng này, Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành qua đêm trong khoảng 3,5-3,75%.

Một loạt dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm mới, doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm ADP và bảng lương phi nông nghiệp.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và Forex.com, nhận định vùng 4.700-4.750 USD có thể là ngưỡng thử thách cho bất kỳ đợt phục hồi ngắn hạn nào của giá vàng.

"Nếu vàng không thể vượt qua vùng này, đợt phục hồi hiện tại có nguy cơ suy yếu giống như các lần trước", ông nói thêm.