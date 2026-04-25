Giá vàng thủng mốc 4.700 USD: Vì sao chưa phải là cú sập?

Đầu năm, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến đà tăng gần như dựng đứng của kim loại quý. Giá vàng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, bước sang cuối tháng 4, kim loại quý liên tục lùi bước, có thời điểm xuyên thủng mốc 4.700 USD/ounce. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về một đợt thoái trào diện rộng. Thế nhưng, dưới lăng kính của các chuyên gia tài chính quốc tế, sự sụt giảm bề mặt này đang che giấu một cấu trúc thị trường cực kỳ vững chắc.

Thị trường vàng đang ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau hơn một tháng (Ảnh: Menafn).

Cú lùi bước để "tiêu hóa" đà tăng

Theo Reuters, trong phiên giao dịch cuối tuần qua (24/4), giá vàng giao ngay có thời điểm phục hồi nhẹ lên mức 4.724,19 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 cũng nhích 0,4%, đạt 4.741,30 USD. Dù vậy, tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn bốc hơi hơn 2% giá trị. Đây là tuần giảm đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp trước đó.

Nguyên nhân trực tiếp của nhịp điều chỉnh này đến từ sự dịch chuyển của các biến số vĩ mô. Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo từ UBS chỉ ra rằng, giá dầu duy trì ở mức cao đã kéo theo kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Hệ quả tất yếu là lãi suất có khả năng tiếp tục neo ở mức đỉnh, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, chi phí cơ hội để nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Dù giá đã lùi sâu so với đỉnh, giới chuyên môn không coi đây là một tín hiệu hoảng loạn. "Trái với suy nghĩ của nhiều người, vàng không hề rơi vào giai đoạn tiêu cực", bà Eugenia Mykuliak, Giám đốc điều hành B2PRIME Group nhận định trên Invezz.

Bà Mykuliak nhấn mạnh, những gì đang diễn ra thực chất là quá trình thị trường "tiêu hóa" sau một đợt tăng nóng gần 40% kéo dài từ cuối năm 2025. Việc giá giao dịch giằng co và lùi về vùng 4.600-4.700 USD/ounce đơn thuần là sự tái cơ cấu vị thế tất yếu của giới đầu tư, chứ không phải là sự đảo chiều xu hướng.

Lực đỡ ngầm từ "tân binh" và địa chính trị

Lý do lớn nhất khiến giới chuyên gia tự tin gạt bỏ kịch bản sụp đổ nằm ở hai lực đỡ khổng lồ, đó là dòng tiền thế hệ mới và rủi ro địa chính trị.

Theo Finextra, một cuộc chuyển giao thế hệ đang âm thầm định hình lại lực cầu trên thị trường vàng. Khảo sát "Affluent Investor Snapshot" do HSBC thực hiện với 10.000 nhà đầu tư giàu và siêu giàu toàn cầu cho thấy, chính giới trẻ mới là những người đang tích cực gom hàng.

Trung bình 54% nhà đầu tư gen Z và gen Y dự định tăng tỷ trọng vàng, áp đảo mức 43% của thế hệ baby boomers.

Đặc biệt, dòng tiền này đang được "bơm" liên tục thông qua các nền tảng công nghệ số. Các startup fintech như Goldwise đã cho phép người dùng mua vàng vật chất theo dạng "phân mảnh" qua ứng dụng di động. Việc hạ thấp rào cản tài chính giúp vàng trở thành một khoản đầu tư bình dân, dễ tiếp cận, tạo ra một lớp đệm cầu vững chắc ngăn giá rơi tự do.

Song song đó, sức nóng từ Trung Đông tiếp tục đóng vai trò là "mỏ neo" tâm lý. Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, đánh giá thị trường hiện tại gần như bị dẫn dắt hoàn toàn bởi các tiêu đề tin tức.

Sự giằng co tại eo biển Hormuz và những phát biểu đan xen giữa cảnh báo tấn công và tín hiệu thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục khiến thị trường căng thẳng.

Theo bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX, chính sự bất định này khiến các nhà đầu tư lớn chọn cách "đứng ngoài quan sát", giữ chặt lượng vàng đang có thay vì bán tháo.

Kịch bản "đi ngang" chiếm ưu thế

Dù khó xảy ra một cú sập hầm, thị trường kim loại quý vẫn đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về mặt kỹ thuật. Chuyên gia Razan Hilal của StoneX cảnh báo, vàng đang tích lũy dưới vùng kháng cự then chốt 4.880 USD. Nếu không thể bứt phá khỏi mốc này, giá vẫn có thể chịu áp lực rung lắc trong ngắn hạn.

Nhìn về bức tranh tổng thể, bà Mykuliak kết luận giá vàng hiện đang bị kẹp giữa hai lực đối nghịch. Một bên là áp lực giảm đến từ lãi suất thực cao và đồng USD mạnh; bên kia là lực đỡ từ nhu cầu mua của giới đầu tư trẻ và bất ổn địa chính trị.

Kết quả của sự giằng co này là một trạng thái "đi ngang" trong biên độ rộng, thay vì hình thành một xu hướng sụt giảm rõ ràng. Một chu kỳ tăng mới hoặc một cú sập thực sự sẽ chỉ xuất hiện nếu có sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách tiền tệ, hoặc một cú sốc vĩ mô đủ lớn.

Cho đến lúc đó, thị trường vẫn sẽ tiếp tục nín thở theo dõi từng động thái trên bàn cờ chính trị. Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hiện đã có mặt tại Pakistan để thảo luận hòa bình, nhưng việc ông không có kế hoạch gặp các nhà đàm phán Mỹ cho thấy, chặng đường tìm kiếm sự ổn định vẫn còn rất dài.