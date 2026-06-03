Giá vàng thế giới, trong nước đồng loạt lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng nhẫn trơn cũng giảm với biên độ tương tự, được niêm yết tại 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước giảm đồng loạt cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới phiên hôm qua giảm 25 USD, về 4.990 USD/ounce. Thị trường đi xuống do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố việc các ngân hàng trung ương duy trì việc thắt chặt tiền tệ.

Eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng và kim loại quý. Giá dầu tăng khoảng 3% sau khi Mỹ và Iran có các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau cuối tuần qua. Hai bên vẫn duy trì đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến các lệnh trừng phạt, chương trình hạt nhân của Iran và việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà tăng của giá dầu khiến lo ngại lạm phát quay trở lại, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, qua đó gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang vẫn giúp duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý, hạn chế đà giảm của giá vàng.

Theo các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus, giá vàng đang bị kẹt trong phạm vi được thiết lập trước đó trong cuộc xung đột Mỹ - Iran.

“Giá vàng ban đầu giảm nhẹ trong tuần này sau những tiến triển rõ rệt trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz”, họ viết.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng thị trường đang phải cân bằng giữa 2 tín hiệu trái ngược là căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Naeem Aslam cho rằng vàng hiện không chỉ phản ứng với lạm phát mà còn chịu tác động từ tình hình vận tải biển, rủi ro năng lượng, niềm tin vào đồng USD và nhu cầu trú ẩn. Ông nhận định các số liệu gần đây của Mỹ đang hỗ trợ vùng đáy của vàng vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu trong khi thị trường lao động đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, tình hình này chưa đủ để tạo đà tăng quá mạnh.

Diễn biến của thị trường lao động Mỹ trong tuần này có thể trở thành yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu việc làm của Mỹ, cùng phát biểu từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Ole Hansen, nhà phân tích của Saxo Bank, nhận định nếu tình hình địa chính trị ổn định và cú sốc năng lượng giảm dần, nhà đầu tư sẽ quay trở lại với thị trường vàng. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua ròng trong năm nay.