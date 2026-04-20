Giá vàng thế giới tăng 4 tuần liên tiếp, hướng tới mốc 5.000 USD/ounce

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/4 đến 18/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng mở cửa tuần được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều thu mua được các doanh nghiệp giữ nguyên còn giá chiều bán được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng. Mức giá cao nhất tuần qua vàng miếng thiết lập là 173-175 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần trước ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp, do được hỗ trợ đáng kể bởi thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah cùng với việc eo biển Hormuz được mở lại vào sáng thứ 6. Vàng thế giới chốt ở mức 4.831 USD/ounce.

Khảo sát của phố Wall tuần này ghi nhận sự lạc quan chiếm ưu thế. Trong nhóm 10 chuyên gia, có tới 80% dự báo giá vàng sẽ đi lên, 20% nhận định giảm và không có ý kiến nào nghiêng về kịch bản đi ngang. Ở phía nhà đầu tư cá nhân, kết quả thăm dò với 47 người tham gia cho thấy 70% kỳ vọng giá tăng, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại đơn vị chuyên về giao dịch Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng khi thị trường quay lại trạng thái bình thường. Ông cũng nhận định hoạt động bán vàng của các ngân hàng Trung ương có thể giảm, trong khi nhu cầu mua vẫn duy trì, đặc biệt từ các quốc gia như Trung Quốc và Ba Lan.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại sàn giao dịch trực tuyến Forexlive.com, cho rằng vàng hiện phản ứng như “giao dịch hòa bình”. Theo ông, trong giai đoạn xung đột, vàng chịu áp lực bán do hoạt động giải chấp và việc các nền kinh tế mới nổi bán vàng để bảo vệ đồng tiền hoặc nhập khẩu dầu.

Ông cho rằng khi rủi ro này giảm, các quốc gia sẽ có xu hướng tăng dự trữ vàng để phòng ngừa cho các cú sốc trong tương lai. Theo ông, vàng vẫn có thể là tài sản chiến thắng trong dài hạn và có khả năng tiến tới mốc 5.000 USD.

Ông cho biết nếu giá vượt mốc 4.900 USD, thị trường có thể hướng tới 5.300 USD trong những tuần tới, nhưng nếu bị bán xuống tại vùng này, xu hướng tăng có thể bị phá vỡ.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch của công ty chuyên về đầu tư Asset Strategies International, nhận định giá vàng tuần tới sẽ tăng. Theo ông, miễn là các thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran cũng như giữa Israel và Lebanon còn được duy trì, giá kim loại quý sẽ tiếp tục phục hồi từ các đợt điều chỉnh trước đó.

Chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco nhận định mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mốc 5.000 USD, trong khi phe bán sẽ cố kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ 4.500 USD.

Tuần này không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, thị trường có thể chuyển trọng tâm sang các yếu tố nội địa, đặc biệt là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý là doanh số bán lẻ tháng 3 và số liệu nhà chờ bán công bố vào thứ 3, phản ánh sức cầu và thị trường bất động sản.