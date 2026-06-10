Giá vàng thế giới giảm mạnh, thủng mốc 4.300 USD/ounce

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm của mặt hàng vàng miếng.

Phiên hôm qua, vàng miếng được các doanh nghiệp giữ nguyên giá. Còn phiên liền trước đó, mặt hàng này đã ghi nhận phiên giảm mạnh nhất năm với mức giảm 7,4 triệu đồng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước biến động mạnh trong bối cảnh giá thế giới cũng ghi nhận những phiên tăng - giảm thất thường. Phiên hôm qua, vàng thế giới phục hồi, có thời điểm lên 4.347 USD/ounce song lại bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Trong phiên giao dịch gần nhất 10/6 (giờ Mỹ), vàng thế giới giao dịch tại 4.266 USD/ounce, tức “bốc hơi” 81 USD so với trước đó.

Giá vàng thế giới biến động trong bối cảnh nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 5 vào ngày 11/6.

Giao dịch vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Kim loại quý vẫn chịu áp lực sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cuối tuần trước cho kết quả tích cực hơn dự báo. Nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%, khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất suy giảm. Sau đợt lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 3, giá vàng hiện vẫn giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200).

Theo các chuyên gia, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi những bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài cùng sức mạnh của đồng USD vẫn là những yếu tố gây sức ép lên đà phục hồi của kim loại quý trong ngắn hạn.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn khá dè dặt khi các dữ liệu kinh tế Mỹ liên tục cho kết quả tích cực hơn kỳ vọng. Theo ông, thị trường quá chú ý đến câu chuyện lãi suất, trong khi Fed vẫn cần thêm thời gian để đánh giá tác động của các số liệu mới trước khi đưa ra quyết định chính sách. Điều này khiến động lực tăng giá từ kỳ vọng hạ lãi suất dần suy yếu.

Chuyên gia này cũng cho rằng thị trường vàng đang thiếu vắng dòng tiền mới. Khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở duy trì ở mức thấp cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn đứng ngoài quan sát. Trong bối cảnh đó, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh để tìm vùng cân bằng mới, qua đó thu hút trở lại lực mua từ các ngân hàng Trung ương.

Xét về kỹ thuật, việc vàng đánh mất ngưỡng hỗ trợ là đường trung bình động 200 ngày được xem là tín hiệu bất lợi. Theo ông Kevin Grady, giá có thể tiếp tục lùi về kiểm định vùng đáy cuối tháng 3 quanh 4.128 USD/ounce trước khi xuất hiện lực cầu đủ mạnh để đảo chiều.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng vàng vẫn đối mặt với rủi ro giảm giá. Ông nhận định giai đoạn tăng nóng đầu năm đã kết thúc và thị trường đang bước vào chu kỳ chốt lời. Trên đồ thị kỹ thuật, vàng đã giảm xuống dưới đường MA200 và đang kiểm tra lại vùng đáy của tuần trước.

Theo ông Alex Kuptsikevich, nếu áp lực bán chưa hạ nhiệt, giá vàng có thể tiếp tục giảm về khu vực 4.250 USD/ounce.