Giá vàng thế giới bỗng tăng vọt từ đáy, vượt 4.700 USD/ounce

Theo Kitco, lúc 20h30 ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.793 USD/ounce, tức tăng 132 USD so với trước đó. Trong phiên, giá có thời điểm tăng hơn 160 USD để vượt mốc 4.700 USD/ounce.

Tín hiệu tích cực từ địa chính trị và diễn biến của đồng USD đã đẩy giá vàng thế giới đi lên. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch ở mức cao kỷ lục mới.

Thị trường tài chính biến động sau khi truyền thông Mỹ đưa tin nước này tiến gần đến một thỏa thuận với Iran thông qua bản ghi nhớ nhằm chấm dứt căng thẳng chính trị và thiết lập khung đàm phán hạt nhân.

Dù chưa đạt được thỏa thuận chính thức nhưng động thái trên được xem là thời điểm Washington và Tehran tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng từ khu vực chính phủ đã đảo chiều sang bán ròng trong tháng 3. Các ngân hàng trung ương bán ròng khoảng 30 tấn vàng, chủ yếu do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục mua vào. Ở chiều ngược lại, các quốc gia như Ba Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Tính chung quý I, Ba Lan là nước mua nhiều nhất.

Cách đây một tuần, thị trường ghi nhận xu hướng giảm mạnh của kim loại quý trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ trong vài phiên giao dịch, giá vàng đã “bốc hơi” cả trăm USD, xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.600 USD/ounce và có lúc rơi về sát ngưỡng 4.500 USD/ounce, thấp nhất một tháng. Tính chung cả tuần trước, kim loại quý này đã mất khoảng 2% giá trị.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích tại đơn vị chuyên về giao dịch ActivTrades, nhận định: "Một thỏa thuận hòa bình kịp thời sẽ cho phép việc bình thường hóa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sức ép lạm phát, tạo điều kiện cho Fed giảm lãi suất trong năm nay". Vị chuyên gia cho rằng nếu kịch bản này xảy ra, giá vàng có thể lấy lại đà tăng, quay về mốc trên 5.000 USD và thậm chí hướng tới 5.500 USD cuối năm nay.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa gây gián đoạn 20% nguồn cung dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Việc này khiến giá dầu Brent tăng tới gần 60% trong 2 tháng qua, làm tăng áp lực lạm phát. Dù vậy, phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent lao dốc 8% xuống còn 101 USD/thùng, mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng 6/5, giá mua - bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn là 164,5-167,5 triệu đồng, tức cao hơn 2,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng miếng sau đó quay đầu giảm nhẹ và thu hẹp đà tăng về còn khoảng 1 triệu đồng, niêm yết tại 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán).