Giá vàng thế giới biến động mạnh, giá trong nước đứng im

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.

Trong khi đó, giá vàng thế giới biến động khó lường. Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới thậm chí “rơi” từ 4.622 USD/ounce xuống 4.607 USD/ounce. Chỉ vài giờ sau, giá kim loại quý tăng trở lại 4.628 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu khi vàng một lần nữa lao dốc xuống dưới vùng giá 4.600 USD.

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ bắt đầu một chiến dịch vào sáng 4/5 (giờ Mỹ), nhằm giải cứu các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ông gọi đây là một "cử chỉ nhân đạo" để hỗ trợ các quốc gia trung lập trong căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành công ty chuyên về đầu tư tài sản Asset Strategies International, nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn có thể xuất hiện một nhịp tăng trở lại sau đợt bán tháo liên quan đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một xu hướng tăng mạnh và bền vững chỉ có thể hình thành khi các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, được giải quyết rõ ràng.

Diễn biến của giá dầu sẽ là biến số quan trọng trong ngắn hạn. Trong tuần qua, giá dầu WTI có thời điểm vọt lên trên 110 USD/thùng trước khi hạ nhiệt về khoảng 102 USD/thùng vào cuối tuần.

Sự biến động mạnh của thị trường năng lượng không chỉ tác động đến lạm phát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng. Khi giá dầu tăng, lo ngại lạm phát gia tăng có thể gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn, nhưng đồng thời tạo nền tảng hỗ trợ giá trong dài hạn.

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn có thể được duy trì. Theo ông, nếu kịch bản tích cực xảy ra trong quan hệ Mỹ - Iran, giá vàng có thể nhanh chóng tiến gần mốc 5.000 USD/ounce.

Tâm điểm tuần này của thị trường chuyển sang các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ như chỉ số PMI dịch vụ của ISM sẽ được công bố vào thứ 3. Các nhà giao dịch đang chờ đợi xem liệu lĩnh vực dịch vụ có suy yếu sau số liệu sản xuất ảm đạm vừa qua hay không.

Ngoài ra, báo cáo việc làm của ADP; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; bảng lương phi nông nghiệp tháng 4... là những dữ liệu tiền đề quan trọng, giúp thị trường dự đoán sớm về sức mạnh của thị trường lao động.

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác dao động quanh mức 98,17. Đồng USD đã ổn định hơn sau những phiên mất giá đáng kể trong tháng 4, trong bối cảnh thị trường vẫn căng thẳng trước xung đột Trung Đông khi bế tắc giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, chỉ số đồng bạc xanh đã mất gần 2% trong tháng 4.

Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.112 đồng/USD, giảm 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 23.856-26.368 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng nhìn chung ổn định, với mặt bằng giá bán phổ biến quanh 26.368 đồng/USD, tức neo sát mức trần. Ở nhiều đơn vị, tỷ giá được điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 2 đồng ở cả hai chiều mua - bán.

Trong khi đó, một số nơi ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm nhẹ giá mua USD khoảng 10 đồng, còn giá bán giữ nguyên. Ngược lại, có trường hợp tăng mạnh hơn ở chiều mua, thêm khoảng 20-30 đồng, nhưng vẫn không thay đổi mức giá bán ra.

Cùng thời điểm, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá phổ biến quanh 26.680-26.730 đồng (mua - bán), giảm 60 đồng ở cả 2 chiều so với phiên trước.