Giá vàng tăng 4 phiên liên tục, áp sát mốc 151 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Đây cũng là mức cao nhất 7 tuần trở lại đây của vàng miếng.

Giá vàng trong nước tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh giá thế giới tiến sát ngưỡng 4.700 USD/ounce. Phiên hôm qua, kim loại quý có thời điểm đạt 4.690 USD/ounce, mức cao nhất kể từ phiên ngày 14/5. Tuy nhiên, giá vàng sau đó giảm xuống quanh 4.645 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 147,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là 3,3 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Các yếu tố cơ bản và kỹ thuật đang cùng củng cố triển vọng tăng giá của vàng khi bước vào tuần giao dịch mới", Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu đã ổn định và giảm nhẹ, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Trong bối cảnh giá duy trì xu hướng tăng, Jim Wyckoff cho rằng vàng trong những tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng, trừ khi xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng đảo chiều.

Động lực kỹ thuật của vàng cũng được củng cố sau khi giá vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày trong tuần trước.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ ETF vàng cũng tăng mạnh. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ETF được bảo chứng bằng vàng ghi nhận dòng vốn vào tương đương 46,7 tấn vàng, trị giá khoảng 6,4 tỷ USD trong tuần trước. Đây là mức hút vốn theo tuần lớn nhất trong 10 tháng qua, trong đó các quỹ niêm yết tại Bắc Mỹ và châu Âu dẫn đầu.

Cũng theo WGC, 89% ngân hàng trung ương được khảo sát dự báo sẽ tiếp tục tăng dự trữ vàng trong năm tới. Đáng chú ý, 45% cho biết có kế hoạch mua thêm vàng, mức cao kỷ lục trong các cuộc khảo sát.

Suki Cooper, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Nghiên cứu Hàng hóa tại Standard Chartered, nhận định nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng về dài hạn, củng cố nền tảng cho giá vàng dù những trở ngại về kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn vẫn hiện hữu. Standard Chartered vẫn xem vàng là tài sản nắm giữ cốt lõi, song thận trọng hơn với triển vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, những rủi ro địa chính trị và bất ổn tài khóa trên toàn cầu tiếp tục củng cố vai trò "hầm trú ẩn" của vàng trong danh mục đầu tư.

Standard Chartered dự báo giá vàng có thể đạt 4.200 USD/ounce trong quý III và tăng lên 4.650 USD/ounce vào quý IV.

Về dài hạn, ngân hàng này kỳ vọng giá vàng có thể hướng tới mốc 5.100 USD/ounce vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, giá vàng sẽ không tăng dựng đứng như giai đoạn trước; quá trình phục hồi sẽ chậm rãi hơn với những nhịp điều chỉnh ngắn hạn xen kẽ.