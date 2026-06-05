Giá vàng SJC "thủng đáy" từ đầu năm, bốc hơi hơn 38 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đến phiên giao dịch chiều, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 149,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên sáng.

Như vậy, chỉ trong phiên hôm nay, vàng miếng đã “bốc hơi” 1,8 triệu đồng/lượng. So với đỉnh 191,3 triệu đồng thiết lập hồi tháng 1, mỗi lượng vàng miếng đã giảm hơn 38 triệu đồng.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch ngày 5/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý từ đầu năm.

Trong khi đó, giá vàng thế giới biến động mạnh. Kim loại quý quốc tế ghi nhận nhịp tăng mạnh 47 USD, kéo giá lên vùng 4.514 USD/ounce. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá vàng thế giới nhanh chóng quay đầu giảm xuống 4.457 USD/ounce, trước khi phục hồi trở lại và đóng cửa phiên ở mức 4.474,2 USD/ounce, tức cao hơn 40,5 USD so với phiên liền trước.

Tuy vậy, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng quốc tế giao ngay đang chịu áp lực giảm hơn 27 USD xuống 4.447,3 USD/ounce. Tính từ đầu tuần, mặt hàng này đã mất khoảng 1,6% giá trị.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng thế giới nhích tăng khi đồng USD suy yếu và giá dầu giảm, trong lúc thị trường hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng 5 - dữ liệu được xem là yếu tố quan trọng đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công bố, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn mức dự báo là 110.000 việc làm.

Ngoài ra, giá vàng lại bật tăng khi giới đầu tư đánh giá triển vọng mới về khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Mặt khác, đồng USD suy yếu cũng giúp vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dự báo về xu hướng, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới chịu sức ép trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện. Trong ngắn hạn, giá vàng đối mặt nhiều biến động khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng mạnh lại kéo theo lo ngại lạm phát, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu được hỗ trợ.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.460-4.500 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự gần của giá vàng thế giới. Nếu vượt qua vùng này, kim loại quý có thể hướng tới các mốc cao hơn. Ngược lại, nếu mất vùng hỗ trợ quanh 4.438 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể còn tiếp diễn.

Dù vậy, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I đạt 1.231 tấn, mức cao nhất từng ghi nhận cho quý đầu năm. Các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn vàng trong quý, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhu cầu vàng thỏi và tiền vàng tiếp tục tăng mạnh, phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản phòng thủ của nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng giúp thị trường vàng duy trì sức hấp dẫn bất chấp áp lực từ lãi suất cao.

Trong thời gian tới, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động và lạm phát. Những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ hạ nhiệt hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ có thể tạo động lực để vàng lấy lại đà tăng trong nửa cuối năm.