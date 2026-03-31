Giá vàng SJC tăng 1,1 triệu đồng, chiều bán lên sát 175 triệu đồng/lượng

Phiên sáng 31/3, giá vàng tiếp tục tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, hiện đang giao dịch tại mức 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn cũng tăng lên 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch hai chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của giá thế giới. Giá thế giới tăng lên 4.531 USD/ounce, tương đương 144 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế lên sát 30 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng xuất phát từ việc nhà đầu tư tăng cường mua vào giữa lúc chiến sự Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm và giá dầu thô tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh mức 102 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng địa chính trị không giảm bớt, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên giao dịch sắp tới.

Ông James Stanley - chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com - cho rằng diễn biến cuối tuần trước là tín hiệu tích cực đối với phe mua. Theo ông, dù giá vàng vừa trải qua một đợt điều chỉnh với biên độ lớn, bối cảnh vĩ mô hiện tại vẫn chưa đủ để làm suy yếu xu hướng tăng dài hạn.

Cùng quan điểm, ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định vàng giao ngay đã giữ được đường trung bình động 200 ngày, một tín hiệu kỹ thuật quan trọng giúp thị trường tránh rơi vào trạng thái tiêu cực hơn.

Giá USD ổn định

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,34%, hiện ở mức 100,49, mức cao nhất kể từ ngày 19/5.

Trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.100 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra ổn định ở mức: 23.895-26.305 đồng.