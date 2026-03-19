Giá vàng SJC giảm mạnh 4,6 triệu đồng/lượng, mất mốc 180 triệu đồng

Phiên 19/3, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại 175,4-178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 18/3. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang lao dốc. Hiện, giá vàng giao ngay ở mức 4.833,49 USD/ounce, giảm 169,09 USD/ounce, tương đương mức giảm 3,38% trong vòng 24 giờ.

Đây được xem là một cú giảm sâu đáng chú ý của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh mốc 5.000 USD/ounce. So với đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 12%, cho thấy áp lực điều chỉnh ngày càng rõ nét.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh hàng loạt thông tin bất lợi xuất hiện. Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, khiến kỳ vọng nới lỏng tiền tệ chưa thực sự rõ ràng. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Fed đưa yếu tố địa chính trị vào thông cáo chính thức. Cơ quan này nhấn mạnh những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, những yếu tố đang làm gia tăng bất định cho nền kinh tế Mỹ.

Áp lực lên giá vàng còn đến từ động thái bán ròng của quỹ SPDR Gold Trust, với thêm 1,1 tấn vàng được xả ra thị trường, kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.069,6 tấn. Điều này diễn ra ngay cả khi căng thẳng địa chính trị vẫn đang hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng các chỉ báo động lượng đang phản ánh một thị trường thiếu xu hướng rõ ràng. Vai trò “trú ẩn an toàn” của vàng dường như đang suy yếu, khi dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang đồng USD.

Đồng USD tiếp tục tăng giá

Đồng USD nhìn chung đã mạnh lên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát gần 3 tuần trước, đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tuần trước khi căng thẳng và giá dầu tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của Mỹ.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,66%, hiện ở mức 100,23.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.067 đồng.