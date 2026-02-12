Giá vàng SJC đi ngang, chênh lệch mua bán vẫn cao tới 3 triệu đồng/lượng

Trước giờ mở cửa phiên sáng 12/2, giá vàng tại các thương hiệu lớn trong nước gần như bất động. Các doanh nghiệp đang niêm yết giá vàng miếng SJC tại 178 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 181 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đang ở 177,5-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 2 chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang hồi phục trở lại sau cú giảm mạnh. Hiện, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 5.057,46 USD/ounce, tăng 48,97 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,98% trong vòng 24 giờ.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng lớn, giá vàng thế giới tương đương khoảng 159,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng trong nước 21,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng và bạc bật tăng mạnh trong phiên đêm qua tại Mỹ, khi số liệu bán lẻ yếu hơn kỳ vọng làm dấy lên nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hạ nhiệt. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm để tìm thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg, xác suất Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3 hiện đã giảm xuống dưới 15%. Fed được kỳ vọng sẽ duy trì lãi suất cơ bản 3,5-3,75% trong thời gian tới và chỉ có thể thực hiện khoảng hai lần cắt giảm trong cả năm 2026, thay vì các đợt nới lỏng sớm như dự báo trước đó.

Nhiều nhà phân tích nhận định nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng đang nổi lên, giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn chứa đựng nhiều bất ổn. Đồng thời, hoạt động mua tích trữ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư dài hạn tiếp tục là lực đỡ quan trọng, giúp giá vàng vượt qua các yếu tố vĩ mô bất lợi từ phía Mỹ.

Đồng USD vẫn giảm

Giá USD thế giới vẫn trên đà giảm. Chỉ số USD-Index xuống 96,89 điểm, giảm 0,5 điểm so với phiên cũ.

Đồng bạc xanh vẫn đi xuống sau khi báo cáo doanh số bán lẻ mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 12/2025 đi ngang, thấp hơn mức tăng 0,4% theo tháng mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát kỳ vọng. Trước đó, doanh số bán lẻ đã tăng 0,6% trong tháng 11/2025.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 25.055 đồng.