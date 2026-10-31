Giá vàng rớt mạnh, SJC vẫn đắt hơn giá thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm. Giá vàng thế giới một lần nữa mất mốc 4.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành chưa gồm thuế, phí, vàng thế giới có giá 122,5 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng SJC đang giao dịch tại mức 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá chốt phiên trước, giá vàng SJC tiếp tục giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm xuống mức 134,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch trước.

Chênh lệch giữa vàng thế giới và trong nước nới rộng lên gần 19 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu sức ép từ triển vọng lãi suất và lo ngại lạm phát tại Mỹ. Tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến cùng lạm phát dai dẳng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

Lạm phát Mỹ tăng tốc trong tháng 9 khi chi phí xăng dầu và nhiều mặt hàng khác gia tăng. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 75% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi định kỳ, qua đó gây sức ép lên sức hấp dẫn của kim loại quý.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới kéo dài đà suy yếu, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và căng thẳng Trung Đông gia tăng trở lại củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Diễn biến này khiến giá kim loại quý đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% trong tháng 10, khi giao tranh tại Trung Đông tái diễn khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo ngân hàng ANZ, vàng còn đối mặt với nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng, khi nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Giới đầu tư hiện đang theo dõi các dữ liệu lạm phát và tín hiệu chính sách từ những ngân hàng Trung ương lớn để đánh giá triển vọng lãi suất. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng.