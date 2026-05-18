Giá vàng rơi đáy 1,5 tháng, các ngân hàng trung ương gom mạnh

Theo Reuters, tính đến trưa ngày 18/5, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.540,36 USD/ounce sau khi chạm đáy 4.488,99 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 6 giảm 0,4%, xuống còn 4.543,70 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết thị trường đang xuất hiện hoạt động chốt lời và mua bắt đáy sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, vàng hiện vẫn bị mắc kẹt trong trạng thái giằng co và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Áp lực giảm giá xuất hiện khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, kéo giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên khoảng 50%.

Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường chịu bất lợi vì đây là tài sản không sinh lãi. Khi rủi ro kinh tế gia tăng, nhiều nhà đầu tư cũng có xu hướng bán vàng để giữ tiền mặt và đảm bảo thanh khoản ngắn hạn.

Giá vàng ổn định trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện sau khi kim loại quý này rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng (Ảnh: Bloomberg).

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý cũng đồng loạt chịu áp lực giảm giá. Giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 75,38 USD/ounce. Bạch kim mất 0,1%, còn 1.972,1 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,3% xuống 1.394,75 USD/ounce.

Đà điều chỉnh của bạc chịu thêm tác động từ chính sách mới tại Ấn Độ - quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này vừa siết nhập khẩu bạc nhằm giảm áp lực lên đồng rupee trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Trong khi đó, thị trường vàng vật chất châu Á đang có sự phân hóa rõ rệt. Tại Ấn Độ, nhu cầu suy yếu khiến mức chiết khấu vàng tăng mạnh. Ngược lại, lực mua tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, giúp giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch cao so với thị trường quốc tế.

Dù giá vàng điều chỉnh mạnh, dữ liệu thị trường cho thấy giới đầu cơ vẫn chưa rút lui hoàn toàn. Các quỹ và nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục tăng vị thế mua ròng với kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trong trung hạn.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay nằm ở lực mua từ các ngân hàng trung ương toàn cầu. Theo Bloomberg, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối đang khiến nhiều quốc gia tăng tốc tích trữ vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Báo cáo mới nhất từ Goldman Sachs cho thấy nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn ở mức rất cao. Ngân hàng này dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026. Theo phương pháp tính toán mới của Goldman Sachs, lượng mua trung bình 12 tháng đã tăng lên khoảng 50 tấn ngay từ tháng 3, cao hơn nhiều so với ước tính trước đây.

Goldman Sachs cho rằng chính nhu cầu mua dài hạn từ các quốc gia đang tạo nền tảng quan trọng cho giá vàng bất chấp áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Tổ chức này tiếp tục giữ quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng có thể tăng lên 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay. Nhận định này cũng tương đồng với dự báo tích cực từ UBS và ANZ.

Hiện thị trường vàng đang bị giằng co giữa áp lực bán ngắn hạn vì lãi suất cao và lực gom mua chiến lược từ các ngân hàng trung ương. Giới đầu tư hiện đặc biệt chú ý tới biên bản cuộc họp Fed sắp công bố, bởi đây có thể là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của giá vàng và dòng tiền toàn cầu.